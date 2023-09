SpaceX: due razzi spaziali Falcon 9 hanno raggiunto il traguardo dei 17 lanci e atterraggi

Era la metà di luglio di quest'anno quando il primo primo stadio di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX raggiunse il sedicesimo atterraggio. Un traguardo storico per la società di Elon Musk in grado di mostrare le potenzialità dei suoi vettori che hanno cambiato per sempre l'approccio all'immissione in orbita di satelliti e capsule. Pur non essendo completamente riutilizzabili, riuscire a recuperare il primo stadio è stato un passo avanti notevole, aumentando la cadenza di lancio e riducendo i costi.

La prossima evoluzione arriverà con Starship che sarà completamente riutilizzabile e ben più potente anche di Falcon Heavy. Questo nuovo vettore pesante conviverà per alcuni anni con la serie Falcon anche se le sue potenzialità sono notevolmente superiori (se verranno mantenute le aspettative). Falcon 9 non sarà ulteriormente evoluto ma è attualmente "il pilastro" di SpaceX riuscendo a raccogliere ordini da parte di agenzie e società e avendo ripagato ampiamente l'investimento iniziale. Ora due primi stadi hanno raggiunto i 17 lanci e atterraggi, diventando i veterani della flotta.

Due Falcon 9 sono arrivati a 17 lanci, nuovo record per SpaceX

I due primi stadi a raggiungere i 17 lanci e atterraggi sono stati quelli con codice 1058 e 1060 lanciati il 20 e il 24 settembre 2023. Entrambi hanno lanciato diverse missioni Starlink (sia di prima che di seconda generazione) oltre a varie missioni tra le quali GPS III SV03, Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat 33/Intelsat 34 e Transporter-6 per il secondo mentre il primo è stato impiegato per Transporter 3, Transporter 1, Dragon CRS-2, ANASIS-II e DM2 (Demo-2).

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship, completing the first 17th launch and landing of a booster pic.twitter.com/DFCw43FoVw — SpaceX (@SpaceX) September 20, 2023

In precedenza Elon Musk aveva dichiarato che un razzo Falcon 9 sarebbe stato ritirato raggiunti i 20 lanci, ma questo limite potrebbe essere modificato in base a come si presenteranno i due primi stadi quando avranno raggiunto quella cifra. SpaceX ha anche altri vettori che hanno volato diverse volte, come nel caso di B1061 che ha volato ed è atterrato per 15 volte.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, the second booster in our fleet with 17 launches and landings pic.twitter.com/b6USZIjwx7 — SpaceX (@SpaceX) September 24, 2023

Nel corso di lanci di vettori pesanti Falcon Heavy abbiamo visto come la società abbia scelto di non riutilizzare alcuni primi stadi come nel caso dell'unità B1074 del lancio avvenuto a luglio per mettere in orbita il satellite Jupiter-3 di Hughes. Qualcosa di simile era avvenuto anche nel caso della missione USSF-67 (senza il recupero del booster centrale) mentre per il lancio del satellite ViaSat-3 si è scelto di non recuperare nessuno dei vettori in quanto il carico utile aveva una massa particolarmente elevata e doveva essere portato in GEO (orbita geostazionaria) e non in LEO (orbita bassa terrestre).

La flotta di razzi della famiglia Falcon, come scritto sopra, continuerà a essere importante per SpaceX per i prossimi anni e proprio a questi vettori la società deve il suo grande successo (in particolare per quanto riguarda la realizzazione della megacostellazione Starlink). Bisogna inoltre considerare che in questi giorni è stato superato il numero di lanci (pari a 60) di tutto il 2022, con l'obiettivo di arrivare a 100 lanci per il 2023 come assolutamente possibile.