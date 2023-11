SpaceX conferma che il secondo tentativo di lancio di Starship non avverrà prima della metà di novembre

Sembra che a Boca Chica (Texas) le cose si stiano "scaldando". Il secondo tentativo di lancio di Starship da parte di SpaceX potrebbe essere vicino, anche se non sappiamo precisamente quando avverrà. La società di Elon Musk ha condotto una serie di test nelle scorse settimane assemblando e disassemblando il grande razzo spaziale completamente riutilizzabile in vista del rilascio della licenza modificata da parte dell'FAA (Federal Aviation Administration).

The second flight test of a fully integrated Starship could launch as soon as mid-November, pending regulatory approval → https://t.co/pxgvgUeIFF pic.twitter.com/P40vOCaFaZ — SpaceX (@SpaceX) November 3, 2023

Secondo quanto riportato in precedenza, SpaceX sarebbe pronta da tempo a condurre il secondo tentativo di lancio, ma a causa delle ulteriori verifiche dell'United States Fish and Wildlife Service (o FWS) la licenza da parte dell'FAA non può essere ancora rilasciata. Sul finire di ottobre è stato annunciato che proprio la Federal Aviation Administration aveva completato la "safety review", un passo in avanti verso il rilascio della licenza modificata ma manca ancora all'appello l'"environmental review". Solo una volta terminata anche quella parte ci potrà essere effettivamente il lancio.

SpaceX pubblica le informazioni sul secondo tentativo di lancio di Starship

Il 3 novembre la società ha pubblicato un post su X dove viene scritto che "il secondo test di volo di una Starship completamente assemblata potrebbe avvenire al più presto dalla metà di novembre, in attesa dell'approvazione normativa". Nel frattempo anche il sito ufficiale di SpaceX ha riportato un nuovo schema per il secondo tentativo di lancio di Starship dove è possibile leggere le informazioni basilari su quanto è previsto che avvenga nella giornata del lancio (se tutto dovesse svolgersi come da programma).

Il piano di volo di Starship sarà sostanzialmente simile a quello visto durante il tentativo del 20 aprile. Quello che dovrebbe avvenire è il decollo dalla costa di Boca Chica in Texas con la separazione degli stadi e l'hot staging (non presente nel primo tentativo) che avverrà dopo 2 minuti e 41 secondi dal decollo, dopo aver superato Max-Q e lo spegnimento programmato di parte dei motori di Super Heavy. Questa fase è stata chiamata MECO che solitamente significa Main Engine Cut-Off ma che in questo caso invece è stata rinominata Most Engines Cut-Off.

Super Heavy Booster 9 dovrà ammarare nel Golfo del Messico poco meno di sette minuti dal decollo. Starship Ship 25 invece continuerà il suo viaggio verso le Hawaii dove arriverà circa un'ora e trenta minuti dopo. Non si tratterà di un vero e proprio volo orbitale ma Ship dovrebbe raggiungere quasi la velocità orbitale permettendo di eseguire i test sulla struttura e le operazioni coinvolte nelle varie fasi. Sia Super Heavy che Starship non saranno recuperate (o quantomeno non è previsto che lo siano se le condizioni di sicurezza non saranno soddisfatte).

Una delle novità rispetto al primo tentativo è che SpaceX trasmetterà lo streaming (che inizierà 30 minuti prima del decollo) solamente su X o sul suo sito ma non su YouTube. Non essendo un test di un componente NASA non ci sarà neanche lo streaming dell'agenzia spaziale.

Tra le novità del secondo test di volo ci sarà il deflettore di fiamma che dovrebbe ridurre i danni al pad di lancio, la fase di hot staging (che consente di avere un maggiore carico utile a bordo) e un nuovo sistema elettronico di TVC (Thrust Vector Control) e non pneumatico per i motori Super Heavy. Nella pagina ufficiale si può leggere anche in codice Morse a fianco alla torre di lancio nello schema delle operazioni EXCITEMENT GUARANTEED (. -..- -.-. .. - . -- . -. - --. ..- .- .-. .- -. - . . -..). Sempre nel codice della pagina c'è un riferimento al 13 novembre. Questa potrebbe essere la data nella quale verrà mostrata la finestra per visionare il video in attesa dell'effettivo lancio ma potrebbe essere anche data vicina ma non indicativa di quando avverrà il secondo tentativo di lancio di Starship.