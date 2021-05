SpaceX accetta Dogecoin per mandare il satellite DOGE-1 sulla Luna

Chi se non SpaceX poteva accettare un pagamento in Dogecoin, la criptovaluta preferita di Elon Musk, per lanciare un satellite chiamato DOGE-1 verso la Luna? La notizia sembra una burla di qualche buontempone ma è vera, al 100%.

Il DOGE-1 è un Cubesat - un piccolo satellite dal peso di 40 kg - che sarà inviato nello Spazio su un razzo Falcon 9 di SpaceX nel primo trimestre del prossimo anno da Geometric Energy Corporation con l'obiettivo di ottenere informazioni sul nostro satellite tramite sensori e telecamere con comunicazioni integrate e sistemi di calcolo a bordo.

L'esborso della "DOGE-1 Mission to the Moon" non è stato comunicato, ma è chiaro che dietro allo scopo di ricerca c'è anche una trovata pubblicitaria geniale. Secondo Tom Ochinero, vicepresidente per le vendite commerciali di SpaceX, "DOGE-1 dimostrerà l'applicazione della criptovaluta oltre l'orbita terrestre e getterà le basi per il commercio interplanetario. Siamo entusiasti di lanciare 'DOGE-1 to the Moon!'".

La missione giunge dopo che, nelle scorse settimane, Musk si è autoproclamato "Dogefather" e segue una nuova pietra miliare per SpaceX, che ha lanciato e fatto atterrare il primo stadio del Falcon 9 per ben dieci volte. Un traguardo che pone le basi per altri record, con Musk che stimò in un centinaio - o forse anche di più - i voli prima di ritirare il booster del Falcon 9.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Secondo il CEO di Geometric Energy Corporation la transazione solidificherà la posizione del DOGE "come unità di rendicontazione per il business lunare nel settore spaziale".

"In effetti", si legge nella nota stampa, "attraverso questa transazione DOGE ha dimostrato di essere una valuta digitale veloce, affidabile e crittograficamente sicura che funziona quando le banche tradizionali non possono ed è abbastanza sofisticata da finanziare completamente una missione commerciale lunare". Il Dogecoin sarà, d'ora in avanti, la valuta per "tutti gli affari lunari tra SpaceX e Geometric Energy Corporation".

Da non dimenticare che Tesla, l'altro grande business di Elon Musk, ha iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin per le sue vetture negli Stati Uniti.