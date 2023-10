Sonde spaziali Voyager: un aggiornamento software per prolungare la missione

Le missioni delle sonde spaziali Voyager sono tra le più iconiche del panorama spaziale. Lanciate a pochi giorni di distanza (nel 1977), attualmente sono tra i manufatti più lontani dalla Terra e, nonostante le loro funzionalità siano ormai molto ridotte, possono ancora fornire importanti informazioni sulla parte più esterna del Sistema Solare. Missioni che possano arrivare così distante e che abbiano raccolto ciò che hanno raccolto le due Voyager arriveranno solo tra un po' di tempo e probabilmente saranno opera della Cina e del suo programma spaziale.

JPL e NASA vogliono cercare di prolungare il più possibile la possibilità delle sonde di inviare segnali e di continuare a fornire dati agli scienziati. Per questo gli ingegneri hanno operato per fare in modo che le navicelle possano essere ancora efficienti per tutto il tempo che gli rimane prima che l'alimentazione degli RTG (generatore termoelettrico a radioisotopi) si esaurisca. Un aggiornamento software, anche su codice scritto negli anni '70, può sortire effetti positivi e far continuare il sogno di molti appassionati di Spazio e astronomia.

Le sonde Voyager ricevono un aggiornamento software per prolungarne la vita

Secondo quanto riportato dal JPL in queste ore la squadra che segue le operazioni delle due sonde spaziali ha escogitato un nuovo sistema per evitare che i propulsori possano intasarsi con residui di propellente. Per quanto le manovre siano limitate, bisogna considerare che le due navicelle devono essere orientate correttamente per permettere alle antenne di comunicare con il Deep Space Network sulla Terra.

In particolare l'aggiornamento software permetterebbe di evitare il ripresentarsi del problema che aveva afflitto Voyager 1 lo scorso anno, rischiando di porre fine alla sua missione anzitempo, da non confondere con quello dell'unità gemella accaduto invece negli scorsi mesi. Le navicelle possono orientarsi sui diversi assi oltre che ruotare e per farlo un po' di propellente deve essere immesso in "piccoli tubicini" dove però è più facile che alcuni residui si fermino e potenzialmente blocchino le operazioni nominali.

Lo stratagemma pensato dagli ingegneri è stato quello di ridurre il numero di accensioni dei propulsori (e quindi il propellente immesso) facendo ruotare le Voyager nelle varie direzioni per un po' più di tempo (spostando di circa un grado in più rispetto a prima). Altra modifica per mitigare il problema è stata quella di ridurre il numero di accensioni dei propulsori e farle durare leggermente di più.

Schemi ad alta risoluzione delle sonde, click per ingrandire

Gli ingegneri pensano che questa strategia possa ridurre parzialmente il numero di dati inviati ma le sonde spaziali potranno raccogliere dati per più tempo compensando quindi la perdita. I comandi sono stati inviati a settembre e ottobre di quest'anno. Attualmente Voyager 1 si trova a circa 22 ore e 26 minuti luce dalla Terra mentre la sorella Voyager 2 si trova a 18 ore e 41 minuti circa dal nostro Pianeta.

Secondo quanto riportato dal Deep Space Network, il contatto attraverso la grande antenna di Canberra DSS 43 avviene a una velocità di 160 b/s e a -150 dBm (unità logaritmica di misura della potenza) per quanto riguarda Voyager 2. Bisogna considerare che questa sonda si trova a oltre 20,2 miliardi di chilometri dalla Terra (mentre l'altra unità è a 24,2 miliardi di chilometri) e le comunicazioni sono tutt'altro che facili.