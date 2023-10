Shenzhou-17: il lancio della missione verso la stazione spaziale cinese è imminente

Durante le prime fasi dell'assemblaggio della stazione spaziale Tiangong la Cina, attraverso la CNSA e la CMSA, era stata abbastanza collaborativa nel fornire informazioni sulle operazioni in corso (non ai livelli di NASA ed ESA, ma comunque più di molte altre occasioni passate). Il susseguirsi degli equipaggi, a partire da Shenzhou-12, a bordo della CSS aveva previsto anche informazioni riguardanti le attività extraveicolari, l'arrivo dei nuovi moduli, l'installazione di elementi aggiuntivi e anche la diffusione di video con le operazioni quotidiane (alimentazione, attività fisica, etc.) e collegamenti con studenti delle scuole cinesi.

All'inizio di quest'anno qualcosa era cambiato, con la stazione spaziale cinese completamente assemblata (anche se in futuro saranno aggiunti altri moduli supplementari), la diffusione di notizie era rallentata o completamente assente. In particolare durante diverse attività extraveicolari non era chiaro quali operazioni fossero state condotte così come il tempo di permanenza all'esterno della CSS (Stazione Spaziale Cinese). Anche le lezioni agli studenti erano state sospese nello stesso periodo. Questa situazione è cambiata nuovamente Shenzhou-16 tornando a essere un po' più trasparente e con nuove lezioni divulgative per studenti. Nei prossimi giorni l'equipaggio della missione Shenzhou-17 raggiungerà Tiangong per dare il cambio al precedente e proseguire le operazioni in orbita.

Quasi pronto il lancio della missione cinese Shenzhou-17

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale cinese per il volo umano (CMSA) il 19 ottobre la capsula spaziale destinata all'equipaggio della missione Shenzhou-17 e il razzo spaziale Lunga Marcia 2F Y-17 sono stati trasferiti alla zona di lancio. L'agenzia riporta che le strutture sono in buone condizioni e le ispezioni, i test e altre operazioni saranno eseguiti come previsto.

Ufficialmente non è stato dichiarato quando partirà effettivamente la missione ma le indiscrezioni indicano il 26 ottobre come giorno probabile. A bordo ci sarà ancora una volta un equipaggio composto da tre taikonauti, non però stati resi noti i nomi. Una delle possibilità è che ad assumere il ruolo di comandante sarà Liu Wang, il primo astronauta cinese a eseguire un attracco manualmente al modulo laboratorio Tiangong-1 quando volò con la missione Shenzhou-9 nel 2012.

Il decollo del razzo spaziale avverrà dallo spazioporto di Jiuquan e ci vorranno circa sette ore tra il lancio e l'arrivo alla stazione spaziale cinese (dove la capsula effettuerà il docking con il modulo principale Tianhe). Questo potrebbe essere un lancio "particolare" a causa della ricorrenza del ventennale del primo lancio di una missione con equipaggio umano per la Cina grazie a Shenzhou-5. Il primo taikonauta fu Yang Liwei che iniziò la sua missione il 15 ottobre 2003. Successivamente toccò a Fei Junlong e Nie Haisheng (12 ottobre 2005) che, durante la loro missione di cinque giorni, si tolsero la tuta spaziale in orbita per la prima volta, oltre a eseguire anche alcuni esperimenti.