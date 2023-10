La Cina aggiorna la tabella di marcia per l'esplorazione dello Spazio, da Marte ai giganti gassosi

Oltre alle missioni lunari, la Cina sta puntando a esplorare diverse parti del Sistema Solare grazie a una ricca tabella di marcia che si spingeranno fino ai giganti gassosi, ma non solo. Di queste future missioni si era già parlato in passato e, durante il 74° Congresso Astronautico Internazionale, sono stati annunciati gli ultimi aggiornamenti in merito. Come scritto in passato, questo pone il paese orientale tra le grandi potenze per l'esplorazione spaziale, superando tutti i concorrenti (tranne gli Stati Uniti).

Come scritto nella precedente notizia riguardante le missioni lunari, si inizierà con il lancio del satellite per le comunicazioni Queqiao-2 nella prima parte del 2024. Successivamente ci sarà la missione Chang'e-6 per portare campioni di regolite dal lato nascosto della Luna intorno alla metà del prossimo anno. Si passerà poi agli asteroidi con Tianwen-2.

Questa missione prevede di riportare di esaminare l'asteroide 469219 Kamoʻoalewa (conosciuto anche come 2016HO3) e prelevarne dei campioni da portare sulla Terra. Si tratterà quindi di una missione simile a OSIRIS-REx, Hayabusa 2 e Hayabusa 1 permettendo anche un flyby della cometa 311P/PanSTARRS. Il lancio di questa missione è stato programmato per il 2025.

La Cina tornerà poi a dedicarsi alla Luna con Chang'e-7 e Chang'e-8, tra il 2026 e il 2028 (o potenzialmente entro il 2030). Nel 2028 ci potrebbe essere il lancio di Tianwen-3, la missione per portare dei campioni da Marte e che si porrà in diretta concorrenza con Mars Sample Return di NASA/ESA. Fino a questo momento non è mai stato riportano nessun campione da un altro pianeta, le agenzie che ci riusciranno potranno quindi ambire a un nuovo primato.

Entro il 2030 ci sarà l'allunaggio con equipaggio umano sulla Luna e pochi anni dopo dovrebbe iniziare a essere costruita la base lunare sulla superficie del satellite. Negli anni '30 ci sarà invece il lancio di Tianwen-4. Con questa missione la Cina punterà all'esplorazione di Giove. Sarà la prima missione per la nazione che supererà Marte. Con future missioni Tianwen invece si guarderà agli altri giganti gassosi e al Sistema Solare esterno.

Dagli anni '30 in poi ci sarà anche una missione simile a NASA DART per modificare l'orbita di un asteroide. Inoltre si punterà all'osservazione dell'attività solare, allo studio dell'eliosfera e alla scoperta e analisi degli esopianeti. Verrà anche lanciato un nuovo satellite per le comunicazioni chiamato Queqiao-3 che consentirà di fornire una migliore copertura per le missioni verso Marte e Venere. Ma non è finita qui.

La possibile missione con equipaggio verso Marte (fonte)

Con il progresso tecnologico la sfida sarà portare l'essere umano su Marte. La China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) ha mostrato un potenziale piano per far atterrare un equipaggio sul Pianeta Rosso negli anni '40/'50. Secondo quanto mostrato, la Cina potrebbe riuscirci con diversi lanci di vettori pesanti ma anche sviluppando navicelle con propulsione nucleare termica e nucleare elettrica. Non mancherà assemblaggio e rifornimento in orbita per semplificare i lanci dalla Terra mantenendo separati i lanci cargo da quelli con equipaggio. Chiaramente essendo un progetto che si svolgerà non nel futuro immediato, i piani potrebbero cambiare e tecnologie per questo viaggio dovranno essere ancora sviluppate.