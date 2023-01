Scienziati cinesi al lavoro su un laser che non abbatte i droni, ma li alimenta in volo

Generalmente i laser sono una delle soluzioni utilizzate per abbattere i droni, ma i ricercatori cinesi della Northwestern Polytechnical University (NPU) stanno sviluppandone uno che, al contrario, possa mantenerli in aria a tempo indeterminato.

L'autonomia è infatti uno dei fattori limitanti in molte delle missioni portate a termine coi droni, pensiamo ad esempio a quelle di ricerca di persone scomparse o di monitoraggio di catastrofi naturali.

Droni ODD (Optics-Driven Drone)

I ricercatori dell'università cinese, guidati dal professor Li Xuelong, hanno infatti sviluppato un sistema laser che è in grado di alimentare i droni in volo aprendo il campo ai droni ODD (Optics-Driven Drones).

Inizialmente il progetto si è concentrato sul tracciamento della posizione dei droni tramite laser, ma l'aggiunta di un sistema di conversione fotoelettrica ha permesso anche di trasmettere energia in modalità wireless ai droni in volo. Sono stati portati a termine con successo diversi test, tra cui volo indoor, volo outdoor in condizioni di luce diurna e volo outdoor notturno.

Per mitigare i problemi di trasmissione del laser in aria (anche per le turbolenze create dallo stesso drone) i ricercatori hanno sviluppato un sistema che non fa leva su un singolo laser, ma su un fascio focalizzabile tramite tecnologie di Beam Shaping, in grado anche di adattarsi nel caso in cui ostacoli possano interporsi tra il drone e il laser.

Secondo i dati rilasciati, i droni alimentati dal laser possono al momento volare ad altezze paragonabili a quelle di un grattacielo. I droni ODD potrebbero quindio giocare molto bene le proprie carte in missioni come il controllo del traffico, la sorveglianza, il soccorso, ma in futuro potrebbero diventare anche i 'bus dell'aria', creando una rete di trasporti aerei.