Samantha Cristoforetti non sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale

Alla fine di maggio 2021 era stato annunciato che l'astronauta Samantha Cristoforetti sarebbe stata comandante della Stazione Spaziale Internazionale per l'Expedition 68a. In queste ore è invece stato comunicato che l'astronauta italiana appartenente all'agenzia spaziale europea non avrà più questa possibilità durante la missione Crew-4 che sarà lanciata il 15 aprile 2022.

Nonostante questo cambiamento l'astronauta avrà comunque l'onore di essere al comando del segmento statunitense (United States Orbital Segment o USOS). Samantha Cristoforetti è stata selezionata come astronauta nel maggio 2009 entrando nelle file di ESA a settembre dello stesso anno, completando l'addestramento base a novembre 2010. Il 23 novembre 2014 è iniziata la sua prima missione spaziale per Expedition 42/43 conclusasi l'11 giugno 2015 dopo 200 giorni passati nello Spazio.

Samantha Cristoforetti e la missione Expedition 68a

Nel comunicato ufficiale dell'ESA si legge che "nel maggio 2021 era stato annunciato che l'astronauta dell'ESA e specialista della missione Crew-4 Samantha Cristoforetti avrebbe servito come comandante dell'Expedition 68a della Stazione Spaziale Internazionale. Come parte della normale programmazione dei veicoli, il programma di volo della Stazione Spaziale è stato recentemente aggiornato adeguando la prossima rotazione dell'equipaggio per Crew-4 e Crew-5, risultando in una missione più breve per Crew-4. L'Expedition 68a avrà luogo dopo la partenza di Samantha dalla Stazione Spaziale".

Come spiegato anche da Frank De Winne, rappresentante ESA per le questioni relative alla ISS, non si tratta di una situazione anomala. Le riprogrammazioni sono possibili e adattate a causa della gestione operativa. De Winne ha poi aggiunto che se si dovesse tornare alla precedente programmazione, Samantha Cristoforetti potrebbe tornare a essere comandante a bordo della ISS avendo completato la formazione specifica.

In una nota ufficiale, l'astronauta italiana ha aggiunto "come membri dell'equipaggio, siamo pronti a contribuire secondo necessità. Sono onorata di servire come comandante dell'USOS e questo ruolo include la maggior parte dei doveri che avrei avuto come comandante". La Cristoforetti ha poi continuato dicendo "riconosco anche che molte persone in Europa, soprattutto donne, sono state ispirate dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante della ISS. Mi dispiace che ciò non accada durante la mia missione, ma stiamo selezionando una nuova classe di astronauti e sono fiducioso che questa classe includerà donne altamente competenti e motivate che saranno pronte, in un futuro, per ricoprire ruoli di leadership".

David Parker dell'ESA ha aggiunto che "come pilota per la seconda volta e leader competente, la conoscenza, il comportamento calmo e la precedente esperienza in orbita di Samantha sono una vera risorsa per l'equipaggio. È un eccellente modello per coloro che attualmente partecipano al processo di selezione degli astronauti dell'ESA, in particolare per le nostre candidate, poiché cercano di rappresentare l'Europa nello Spazio". Ricordiamo che le selezioni per diventare astronauta ESA stanno proseguendo e in autunno avremo il responso. Al momento attuale rimangono 831 candidati uomini e 530 candidate donne.

