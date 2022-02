Nuove informazioni sui candidati astronauti ESA nella selezione 2021-2022

Recentemente abbiamo scritto dello studio pubblicato dall'ESA che parla della possibilità di "ibernare" i futuri astronauti per i viaggi verso mondi lontani, come Marte. Per applicare queste soluzioni è però essenziale almeno un elemento: trovare le persone che vogliano iniziare la carriera di astronauta professionista per l'agenzia spaziale europea.

Anche in vista delle missioni Artemis verso la Luna e per la permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (la cui vita operativa potrebbe essere presto allungata fino al 2030) per i prossimi anni serviranno altre persone che vogliano esplorare lo Spazio e dedicarsi alla Scienza. L'agenzia ha iniziato nel corso del 2021 la campagna di selezione 2021-2022 per cercare i futuri astronauti e in queste ore ha pubblicato nuovi dati sui candidati.

Astronauti ESA: 159 candidati italiani sono passati alla fase successiva

In un nuovo documento pubblicato dall'ESA si possono vedere i numeri relativi alle candidature per la figura di astronauta professionista dell'ultima campagna di selezione. Si tratta ovviamente di un lavoro di grande responsabilità dove servono caratteristiche particolari e molte peculiarità. Lo Spazio rimane un ambiente ostile e con molti rischi, per questo la selezione è ferrea per cercare di formare una squadra composta dai migliori soggetti che si sono presentati.

Per citare qualche numero ufficiale, le domande di candidatura per partecipare alla selezione astronauti ESA 2021-2022 sono state complessivamente 22.523. Questo numero comprende solo quelle considerate valide e non tutte quelle pervenute. La Francia è stata la nazione più rappresentata con 7087 candidati, poi c'è la Germania con 3695 e successivamente il Regno Unito con 2000. Per quanto riguarda l'Italia, i connazionali che hanno presentato domanda sono stati complessivamente 1845 suddivisi tra 1498 uomini e 347 donne. Se si considera invece la totalità degli stati membri dell'ESA, i candidati per un posto di astronauta con disabilità fisica ha raggiunto quota 257 domande.

Poco dopo la metà di gennaio è stata annunciata la fine della prima fase di selezione che ha portato il totale a 1361 candidati complessivamente. A questi numeri si aggiungono i 27 candidati con disabilità fisica. 831 sono gli uomini e 530 le donne. Gli italiani contano un totale di 159 persone suddivisi tra 122 uomini e 37 donne.

Ora tutti i candidati astronauti per l'ESA parteciperanno alla prima parte della seconda fase. Qui verranno sottoposti a test psicologici e ad alcuni test di gruppo per valutarne l'idoneità. Si passerà successivamente all'idoneità fisica. L'ultimo passaggio è un colloquio di assunzione che è l'ultimo ostacolo alla corsa per diventare un futuro "astronauta ESA". I nomi di chi passerà la selezione definitiva saranno svelati in autunno.

