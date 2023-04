Rover cinese Zhurong: il vice capo progettista continua a sperare

Mentre Ingenuity continua a volare su Marte (raggiungendo e superando i 50 voli) seguito a breve distanza da Perseverance e Curiosity riceve un aggiornamento software, c'è un altro dispositivo del quale non è ancora chiaro il destino. Si tratta del rover cinese Zhurong che potrebbe aver terminato la sua missione già da diverso tempo ma che formalmente non è ancora conclusa.

Quella di Tianwen-1 è stata una missione storica per la Cina che, al primo tentativo, è riuscita a portare un orbiter fino all'orbita marziana e a far atterrare un lander e un rover sulla superficie. Operazioni che possono sembrare "banali" pensando a Perseverance e Curiosity (o ai rover utilizzati in precedenza) ma presentano sfide ingegneristiche di alto livello. Quali sono quindi le novità sul rover marziano?

Il rover Zhurong potrebbe "svegliarsi", ma è improbabile

Dopo le informazioni rilasciate dalla Cina nel corso dei mesi da quando il rover è atterrato sulla superficie di Marte c'è stato un periodo di minore esposizione mediatica della vicenda e quindi anche capire cosa stia effettivamente accadendo è molto complesso. Un aiuto è stato dato indirettamente dagli Stati Uniti con le immagini ad alta risoluzione del Mars Reconnaissance Orbiter che ha mostrato Zhurong ricoperto di polvere e immobile da diverso tempo.

Bisogna considerare che questo rover utilizza pannelli solari per alimentare le batterie e situazioni come l'inverno marziano e le tempeste di sabbia sono un pericolo per la sua sopravvivenza. Qualcosa di simile è già stato visto con InSight e altre missioni in passato. Lo stesso rover aveva almeno due sistemi per evitare che la polvere marziana potesse portare alla fine prematura della missione: poteva ribaltare i pannelli solari e questi ultimi erano ricoperti da una pellicola con struttura simile alle foglie di loto che evita il depositarsi della sabbia.

Jia Yang, vice capo progettista di Zhurong ha dichiarato il 15 aprile in una conferenza tenutasi in una scuola superiore che il rover marziano è entrato in modalità di risparmio energetico profondo il 18 maggio del 2022. Dopo quella data il centro di controllo missione non ha più ricevuto segnali e ormai è passato quasi un anno.

Yang ha poi aggiunto "ora molte persone mi chiedono spesso se Zhurong può ancora svegliarsi, non posso garantirlo, esiste ancora la possibilità di non svegliarsi, ma a causa dello stato di servizio in ritardo [ndr. rispetto alle aspettative del contro di controllo], ci potrebbero essere varie conseguenze, penso che le accetteremo tutti di buon grado". In generale quindi la missione di Zhurong non è ufficialmente terminata mentre l'orbiter Tianwen-1 continua a funzionare fornendo dati utili.

Le possibilità che il rover riprenda il servizio sono comunque piuttosto scarse anche nel caso le condizioni meteorologiche dovessero migliorare. Un dispositivo di questo tipo completamente inattivo per diverso tempo può subire un degrado pesante dei sistemi elettronici di bordo portando il computer a non riuscire più a riaccendersi. Anche le batterie, senza riscaldamento, si potrebbero deteriorare facilmente. La speranza, per quanto flebile rimane (e ufficialmente il rover non ha ancora concluso la sua missione).