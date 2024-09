Roscosmos: procedono i lavori per le missioni lunari Luna-26 e Luna-27

La Luna è al centro dell'attenzione internazionale con una serie di missioni da parte di più agenzie e società private (che culminerà con una serie di allunaggi con equipaggio, in particolare con il programma Artemis a guida NASA e con il programma cinese della CNSA). Le missioni robotiche saranno invece diverse e prevederanno orbiter e lander di vario tipo per raccogliere quante più informazioni possibili. Anche Roscosmos, dopo il fallimento della missione Luna-25, sta proseguendo nello sviluppo delle missioni Luna-26 e Luna-27.

La prima prevede un orbiter (Luna-Resource Orbiter) che permetterà una mappatura globale del satellite naturale per rilevare la distribuzione dei minerali e di ghiaccio sulla superficie. Secondo quanto riportato a inizio settembre, Roscosmos la missione rimane prevista per il lancio entro il 2027, anche se l'agenzia russa starebbe pensando di tentare un lancio anticipato al 2026, non ancora confermato in maniera definitiva.

Successivamente Lev Zeleny (direttore scientifico dell'Istituto di ricerca spaziale IKI presso l'Accademia russa delle scienze RAS) ha aggiunto che il lavoro di sviluppo degli strumenti scientifici di Luna-26 e Luna-27 è quasi completato. Zeleny ha confermato l'ipotesi di costruire due lander Luna-27 identici così da avere maggiori possibilità di successo per la missione nel suo complesso. La problematica sarebbe però quella dei finanziamenti, considerati insufficienti per costruirne due. I lander avranno come obiettivo il Polo Nord lunare e il lato nascosto della Luna, con un lancio previsto entro il 2028.