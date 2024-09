ispace HAKUTO-R Mission 2: il lander lunare (con rover) sarà lanciato a dicembre con un razzo Falcon 9

Negli ultimi dodici mesi c'è stato un lungo periodo nel quale la Luna era stata oggetto di diverse missioni, non tutte di successo. Possiamo ricordare per esempio Roscosmos Luna-25 (fallita), ISRO Chandrayaan-3 (successo), CNSA Chang'e-6 (successo), Astrobotic Peregrine (fallita), JAXA SLIM (parziale successo), Intuitive Machines Nova-C Odysseus (parziale successo) e ispace HAKUTO-R Mission 1 (fallita). Proprio la società nipponica ha annunciato che la seconda missione, HAKUTO-R Mission 2, sarà lanciata a dicembre 2024 a bordo di un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX.

ispace ha annunciato negli giorni che il piccolo rover lunare soprannominato Tenacious è stato integrato correttamente all'interno del lander lunare chiamato Resilience e quindi il periodo di lancio, fissato non prima di dicembre potrà essere rispettato. Il rover è stato realizzato dalla filiale europea (Lussemburgo) della società ed è quindi stato inviato solo successivamente in Giappone per l'integrazione nel lander.

La possibilità di avere un rover che si può spostare (anche di pochi metri) sulla superficie permette di avere una maggiore flessibilità per quanto riguarda i risultati della missione. Si tratta comunque di un rover molto semplice, leggero ed economico mentre molti strumenti scientifici sono integrati nel lander Resilience.

Takeshi Hakamada (fondatore e CEO della società) ha dichiarato "ispace è impegnata a garantire il successo di Mission 2 per promuovere la creazione dell'economia cislunare, che è il nostro obiettivo a medio-lungo termine". In un'altra conferenza Hakamada ha poi aggiunto "sono molto felice di annunciare che l'assemblaggio e l'integrazione del lander Resilience sono state completate, e siamo in linea con il programma per il nostro lancio previsto non prima di questo dicembre, il sito di atterraggio è stato deciso e i preparativi per Mission 2 stanno progredendo costantemente".

Una volta completati tutti i test, il lander lunare HAKUTO-R Mission 2 sarà spedito a Cape Canaveral (in Florida) per poter essere integrato con il vettore di SpaceX. Il sito di atterraggio sulla Luna sarà nella zona del Mare Frigoris, una pianura basaltica nell'emisfero settentrionale del satellite, 60,5°N, 4,6°O. Questa zona è stata scelta perché rispecchia sia condizioni scientifiche ideali per i clienti e per l'hardware ma anche requisiti tecnici come l'illuminazione solare e la visibilità da Terra (per le comunicazioni). Allo stato attuale ispace non ha annunciato una data precisa per il lancio né una data di allunaggio. Più o meno nello stesso periodo saranno anche lanciati il lander Firefly Blue Ghost 1 e la seconda missione di Intuitive Machines (IM-2).