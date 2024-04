Roscosmos ha lanciato con successo il razzo spaziale Angara-A5 dal cosmodromo di Vostochny

Nella mattinata di ieri (quando in Italia erano le 11:00) dal cosmodromo di Vostochny è stato lanciato il razzo spaziale Angara-A5 da parte di Roscosmos. Dopo la fine della produzione dei vettori pesanti Proton-M (con alcune unità che potrebbero essere lanciate nei prossimi mesi), i nuovi vettori ne prenderanno il posto così da poter lanciare diverse tipologie di carichi utili in base alla variante scelta. Inoltre saranno previste ulteriori evoluzioni in futuro che saranno più potenti e anche riutilizzabili.

Angara-A5 è un razzo spaziale multistadio che utilizza come stadio superiore il modello chiamato Orion. Il terzo stadio URM-2 è rientrato quasi subito cadendo in una zona vicino all'oceano mentre lo stadio superiore ha proseguito l'ascesa con un'orbita iniziale di 196 x 450 km con inclinazione di 51,7°. Qui è stato rilasciato un Cubesat Gagarinets della società privata Avant Space e successivamente è arrivata anche la conferma di un secondo Cubesat di prova rilasciato.

Essendo un lancio di prova di un nuovo vettore Roscosmos ha scelto di non inserire un carico utile utilizzabile ma solamente un simulatore di massa per verificare le prestazioni del razzo spaziale. Intorno alle 17:00 (ora italiana) lo stadio ha acceso i propulsori per arrivare in orbita GTO o di trasferimento geostazionario rilasciando il carico utile fittizio. Più tardi i propulsori hanno infine spinto lo stadio nell'"orbita cimitero" sopra quella GEO. Si tratta del primo lancio di successo di un razzo spaziale russo Angara-A5.

Inizialmente il lancio di questo razzo era stato programmato per il 9 aprile ma ci sono stati due rinvii. Il primo legato all'attivazione del sistema di sicurezza automatico due minuti prima del decollo a causa di un guasto nel sistema di pressurizzazione del serbatoio dell'ossigeno liquido. Il secondo invece è stato annullato a causa di un guasto nel sistema di controllo di accensione del motore, secondo Yury Borisov (direttore generale di Roscosmos).

I lanci di vettori Angara sono stati eseguiti in passato dal cosmodromo di Pleseck il 23 dicembre 2014, il 14 dicembre 2020 e il 27 dicembre 2021. Una versione leggera del razzo spaziale ha effettuato un volo suborbitale di test il 9 luglio 2014 mentre il 29 aprile 2022 e il 15 ottobre 2022 sono stati entrambi voli orbitali. La capacità massima per il carico utile di un razzo spaziale Angara-A5 è pari a 24,5 tonnellate e utilizza cherosene e ossigeno liquido per la propulsione.

In futuro arriveranno anche la versione Angara-A5M che utilizzerà motori migliorati che potrebbero far arrivare la capacità di carico fino a 37,5 tonnellate. Ancora più in là nel tempo ci sarà la versione Angara-A5V che avrà il primo e il secondo stadio riutilizzabili così da ridurre i costi di lancio e aumentarne la cadenza mentre il terzo stadio sarà alimentato a idrogeno e ossigeno liquidi. Vettori di questo tipo saranno impiegati per lanciare sonde come il telescopio spaziale Spektr-UF o i moduli della futura stazione spaziale ROS.