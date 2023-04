Putin sembra d'accordo sulla realizzazione della stazione spaziale russa ROSS

Sappiamo che il mondo dello Spazio sta cambiando velocemente con l'arrivo delle società private che stanno investendo moltissimi soldi per supportare la crescente necessità del lancio di satelliti e missioni (sia per agenzie spaziali che per privati). La Stazione Spaziale Internazionale è attualmente un baluardo dove convivono nazioni che sulla Terra hanno più di qualche problema politico. La ISS però è nella fase terminale della sua vita operativa con le agenzie che collaborano al suo sostentamento che sono concordi nel farla deorbitare nel 2031. Negli anni che ci separano da quell'evento sorgeranno però diverse stazioni spaziali commerciali mentre in orbita ci sarà ancora la stazione spaziale cinese Tiangong e, forse, la nuova stazione spaziale russa ROSS (Russian Orbital Space Station).

La sua realizzazione avverrà nel corso dei prossimi anni prima che la ISS abbia terminato la sua vita operativa. Questo sarebbe dovuto alla necessità della Russia di mantenere un avamposto con cosmonauti in orbita bassa terrestre anche in virtù dei futuri sviluppi sul suolo lunare grazie alla base di ricerca realizzata in collaborazione con la Cina. Certo, proprio la Cina potrebbe dare supporto alla Russia ospitando i cosmonauti a bordo di Tiangong ma questo legherebbe ulteriormente le due nazioni (con una dipendenza strategica da parte della Russia verso lo stato asiatico). ROSS quindi potrebbe essere una priorità per cercare di mantenere una certa indipendenza in questo settore e Putin sembra avvallare il progetto.

Putin e la stazione spaziale russa ROSS: il progetto desta interesse

Come riportato dall'agenzia statale TASS, nell'anniversario del volo orbitale di Gagarin (giornata della cosmonautica), il presidente russo Vladimir Putin avrebbe dato il suo appoggio per la realizzazione della stazione spaziale russa ROSS dopo un colloquio avvenuto al Cremlino con Yuri Borisov (direttore generale di Roscosmos, sostituto di Dmitry Rogozin).

Borisov ha dichiarato "oggi al mio incontro con il presidente, oltre ad approvare tutte le nostre proposte per la creazione della stazione orbitale russa e la prontezza per il passaggio alla produzione di massa di satelliti, Vladimir Vladimirovich [ndr. Putin] ha approvato la nostra proposta di istituire un ordine intitolato a Yuri Alekseyevich Gagarin".

Lo stesso Putin ha dichiarato pubblicamente nelle stesse ore che "indubbiamente, dobbiamo creare sistemi spaziali sovrani e una base di componenti di nuova generazione e progettare la stazione orbitale della Russia, che fungerà da avamposto del nostro Paese per esplorare lo Spazio, in particolare lo Spazio profondo [ndr. in riferimento alle missioni lunari]".

Il direttore generale di Roscosmos ha sottolineato di non voler interrompere la presenza di cosmonauti nello Spazio. Attualmente i piani indicano come la collaborazione con i partner internazionali per la ISS proseguiranno fino al 2028, dopo questo periodo la Russia potrebbe ritirarsi avendo a disposizione la stazione spaziale russa ROSS.

Il progetto è decisamente ambizioso ed è stato reso pubblico ad aprile 2021 mentre ancora non è stato annunciato ufficialmente il design definitivo di ROSS (che dovrebbe essere svelato quest'anno). A livello internazionale c'è molto scetticismo sulla capacità della Russia di portare a termine, con queste tempistiche, la propria stazione spaziale. In particolare le sanzioni hanno colpito durante il settore aerospaziale con la nazione che si sta riorganizzando con fornitori interni ma rallentando il programma. Il primo modulo, che sarebbe dovuto essere parte della ISS, è in fase di analisi ma sarà solamente un piccolo settore. Ci vorranno diversi lanci e moduli prima di renderla effettivamente operativa.

La Russia si sta anche impegnando nella realizzazione di razzi spaziali riutilizzabili con il progetto Amur. Questo vettore sarà simile al Falcon 9 nel concetto, ma utilizzerà metano-ossigeno come propellente (come Starship). A parlarne ultimamente è stato Denis Manturov, vice primo ministro, facendo in particolare riferimento al lancio di satelliti in LEO. A marzo 2023 è iniziata la fase di design definitiva del vettore che però potrebbe arrivare solamente tra qualche anno all'operatività. Questo però sarà fondamentale per cercare di ridurre la distanza con gli USA e la Cina (e in maniera minore con l'Europa).