Roscosmos: il lancio del razzo spaziale Angara A5 potrebbe essere il 9 aprile

Tra pochi giorni potrebbe essere lanciato per la prima volta un razzo spaziale Angara A5 da parte di Roscosmos che servirà a sostituire vettori più vecchi (anche se questo progetto risale comunque a molti anni fa). Il razzo partirà dal cosmodromo di Vostochny e attualmente è già sul pad di lancio per gli ultimi controlli e test prima della partenza.

In una nota stampa degli scorsi giorni si legge che "un team congiunto di specialisti del Khrunichev Center, del cosmodromo di Vostochny del Centro per l'Operazione dell'Infrastruttura Spaziale a Terra e dell'Energia Space Rocket Corporation hanno effettuato operazioni per assemblare un razzo spaziale Angara A5".

La nuova famiglia di razzi Angara, della quale Angara A5 è la versione più potente, comprende versioni leggere, medie e pesanti così da "svecchiare" il parco di razzi spaziali di Roscosmos. La massima capacità per il carico utile è di 37,5 tonnellate per la versione più potente che sarà poi aggiornata in futuro. In precedenza erano stati lanciati tre razzi Angara con un test suborbitale e due orbitali nel 2014, 2020 e 2021.

La data di lancio definitiva non è ancora stata ufficializzata, Roscosmos ha indicato un periodo tra il 6 e il 10 aprile ma alcune indiscrezioni indicherebbero il 9 aprile. Lo stadio superiore di Angara A5 utilizzerà propulsori che potranno essere riaccesi nello Spazio modificando l'altitudine, l'inclinazione e altri parametri orbitali permettendo il rilascio di diversi carichi utili.

Le potenzialità di questo vettore consentiranno di lanciare satelliti in orbita geostazionaria (utili per meteo, comunicazioni e sicurezza nazionale). Essendo il primo lancio di un razzo spaziale Angara A5 e con i fallimenti precedenti Roscosmos ha deciso di non inserire un vero carico utile ma una massa in grado di simulare la presenza di un satellite.