Roscosmos e NASA rinnovano lo ''scambio di sedili'' per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale

In queste ore si stanno susseguendo le notizie che riguardano Roscosmos. Oltre all'annuncio del nuovo direttore generale Dmitry Bakanov, l'agenzia spaziale russa ha anche rinnovato lo "scambio di sedili" con la NASA per le missioni che riguardano la Stazione Spaziale Internazionale. Questo permetterà a entrambe le agenzie di avere un posto per i rispettivi cosmonauti/astronauti a "costo zero" permettendo di avere una soluzione di backup nel caso ci fossero problemi con le navicelle e mantenendo i rapporti più stabili tra USA e Russia.

Secondo quanto riportato, in futuro i cosmonauti Oleg Platonov e Oleg Artemyev voleranno a bordo navicelle SpaceX Crew Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il primo sarà parte dell'equipaggio della missione Crew-11 mentre il secondo della missione Crew-12 previste tra il 2025 e la prima metà del 2026. Prima ancora, per la missione Crew-10, è invece prevista la presenza di Kirill Peskov insieme all'equipaggio formato da Anne McClain (NASA), Nichole Ayers (NASA) e Takuya Ōnishi (JAXA).

Roscosmos, NASA e SpaceX: le novità relative alle navicelle e agli equipaggi

Per quanto riguarda gli astronauti NASA, Christopher Williams volerà insieme a Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikaev a bordo di Soyuz MS-28 mentre Anil Menon farà parte dell'equipaggio di Soyuz MS-29 insieme a Petr Dubrov e Anna Kikina. La missione Soyuz MS-28 è prevista per l'autunno del 2025 con Williams che ha così preso il posto di Oleg Platonov come terzo membro dell'equipaggio (in precedenza completamente russo). La missione Soyuz MS-29 è invece prevista per l'estate 2026 con Menon che ha preso il posto di Sergey Korsakov.

Ci sono poi stati alcuni cambiamenti per quanto riguarda l'utilizzo delle Crew Dragon da parte di SpaceX, in accordo con la NASA e Axiom Space. La capsula Crew Dragon Endurance (codice C210) verrà impiegata per la missione Crew-10 prevista per marzo 2025 a causa del ritardo nel completamento dell'assemblaggio della nuova capsula Crew Dragon C213 (che non ha ancora un nome) per un problema rilevato alle batterie che ne ha fatto slittare il debutto.

A causa di questi cambiamenti la missione spaziale commerciale privata Axiom 4, che avrebbe dovuto essere lanciata con la capsula C210, sarà invece lanciata con la capsula C213 una volta completati i lavori (sarà quindi questo equipaggio che, probabilmente, le darà un nome). Questa capsula potrebbe essere l'ultima realizzata da SpaceX per completare la sua flotta di navicelle per equipaggi prima dell'avvento di Starship e della dismissione dei Falcon 9 (previsto per i primi anni '30, salvo cambiamenti). La missione spaziale privata Fram2, annunciata ad agosto dello scorso anno e prevista per la fine del 2024, dovrebbe invece impiegare la navicella Crew Dragon Resilience (codice C207) anche se le tempistiche di lancio sono ancora incerte.