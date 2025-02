Dmitry Bakanov è il nuovo direttore generale di Roscosmos al posto di Yury Borisov

Nuovo cambio ai vertici di Roscosmos con l'avvicendamento tra Yury Borisov (che è succeduto a Dmitry Rogozin a metà 2022) e Dmitry Bakanov, che è diventato il nuovo direttore generale dell'agenzia spaziale russa. Il nuovo alto dirigente avrà un compito difficile, con grandi sfide che comprendono la possibilità di bilanciare l'impegno in ambito militare con quello della ricerca scientifica ma con un budget che sembra sempre più ridotto (come dichiarato in passato da diversi dirigenti).

Il vice primo ministro russo Denis Manturov ha presentato Dmitry Bakanov affermando "vorrei presentarvi ufficialmente il nuovo direttore generale e chiedervi di fornire immediatamente tutta l'assistenza per un rapido inserimento in una vasta gamma di compiti della società statale". Bakanov ha dichiarato "è un grande onore per me essere nominato in una posizione con questa responsabilità. Il Cosmo per me non è solo una parola, il mio destino. Sono nato a Bajkonur [ndr. dove è presente un cosmodromo]. Questa è una sfida enorme per me, e farò ogni sforzo per soddisfare le vostre aspettative".

Manturov ha anche sottolineato che Dmitry Bakanov (39 anni) ha già lavorato con diversi alti dirigenti di Roscosmos in passato, quando era direttore generale del sistema satellitare Gonets. Inoltre il nuovo direttore generale dell'agenzia spaziale russa è anche stato impegnato nella gestione del sistema di posizionamento GLONASS e avrebbe una conoscenza avanzata di normative e di come funzionano le costellazioni satellitari oltre che essere stato vice ministro dei trasporti russo.

La prossima settimana Dmitry Bakanov incontrerà i dirigenti di Roscosmos e i responsabili delle principali imprese dell'industria spaziale russa così da "identificare tutti i punti dolenti". La Russia punta a mettere in orbita nei prossimi anni il primo modulo della nuova stazione spaziale russa (ROS) ma anche a sviluppare le capsule per equipaggi Oryol e Orlyonok oltre ai vettori pesanti e riutilizzabili così da non perdere troppo terreno nei confronti di Cina, USA e India. I cosmodromi, come quello di Vostochny, vedranno un'espansione e un rinnovamento delle strutture mentre si pensa alle nuove missioni verso la Luna e Venere.