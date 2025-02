Questa è la prima foto pubblica catturata dallo spazioplano militare statunitense Boeing X-37B in orbita

Lo Spazio può essere fonte di ispirazione e conoscenza ma anche fornire un supporto essenziale per lo sviluppo di tecnologie sia per uso civile, ma anche bellico. Nel corso del tempo sono stati sviluppati satelliti spia sempre più sofisticati sia per lo spionaggio attraverso immagini (a diverse lunghezze d'onda) ma anche per le comunicazioni. Un altro esempio sono gli spazioplani e, dopo la fine del programma Space Shuttle (utilizzato in molte missioni militari) sono stati sviluppati spazioplani senza pilota come il Boeing X-37B.

Di questo spazioplano militare segreto esistono diverse informazioni più o meno dettagliate, comprese le configurazioni alternative alla variante "B" (alcune con equipaggio, mai sviluppate). Attualmente il Boeing X-37B si trova in orbita dopo il lancio effettuato, per la prima volta, con un razzo spaziale Falcon Heavy di SpaceX alla fine di dicembre 2023. Non avendo equipaggio la sua permanenza nello Spazio può essere prolungata eseguendo diversi esperimenti, per lo più segreti.

Boeing X-37B e la prima foto pubblica catturata dallo spazioplano

Boeing X-37B, durante la missione OTV-7 o USSF-52, è stato avvistato in alcune occasioni grazie a telescopi e fotocamere per l'osservazione dei satelliti. Alla fine di ottobre 2024, per la prima volta, questo spazioplano ha eseguito una manovra di aerofrenaggio arrivando a quote relativamente basse e incontrando strati più densi dell'atmosfera. Questo genere di operazioni non era mai stati eseguito in passato. Ora la Space Force statunitense ha rilasciato, per la prima volta, un'immagine catturata dallo spazioplano mentre è in orbita.



Il post su X della USSF indica "una fotocamera di bordo dell'X-37B, utilizzata per garantire la salute e la sicurezza del veicolo, ha catturato un'immagine della Terra durante gli esperimenti condotti nell'HEO nel 2024. L'X-37B ha eseguito una serie di manovre uniche nel loro genere, chiamate aerobraking, per modificare in sicurezza la propria orbita utilizzando un quantitativo minimo di carburante". Le orbite HEO sono altamente ellittiche con un apogeo e un perigeo molto differenti e, nel caso dell'OTV-7, si trattava di 35000 x 300 km, circa.

Attualmente il Boeing X-37B è in orbita da oltre 400 giorni mentre il concorrente, lo spazioplano cinese realizzato dalla CASC per la CNSA, è rientrato dopo 268 giorni. In entrambi i casi le missioni sono segrete e quindi non sono noti né quali test vengano eseguiti, tranne alcune eccezioni, né orbite e neanche quando la missione è destinata a terminare. Non è chiaro perché l'USSF abbia voluto rilasciare questa immagine di una fotocamera ingegneristica, ma si tratta sicuramente di una novità interessante per tutti gli appassionati di Spazio.