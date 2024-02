Avvistato lo spazioplano militare segreto statunitense Boeing X-37B durante la sua missione in orbita

Con la fine delle missioni degli Space Shuttle, gli spazioplani hanno visto un periodo di inutilizzo da parte di agenzie spaziali e governative, oltre che società private. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e, anche se si tratta di modelli ben più piccoli e senza equipaggio degli Space Shuttle, il loro impiego per missioni di lungo periodo sta diventando più frequente. Sierra Space sta per lanciare il suo spazioplano cargo per il rifornimento della ISS, la Cina sta sviluppando più modelli (sia orbitali che suborbitali) mentre la Space Force impiega il Boeing X-37B.

Alla fine di gennaio 2024 lo spazioplano cinese riutilizzabile ha modificato la sua orbita dopo il lancio di metà dicembre dello scorso anno con un razzo spaziale Lunga Marcia 2F. Inizialmente l'orbita impiegata da questo modello era di 333 x 348 km con inclinazione di 50° mentre poco dopo la metà di gennaio è passata ad avere un apogeo di 597 km. Pochi giorni dopo l'orbita è stata ulteriormente modificata a 602 x 609 km. Più interessante ancora è però l'orbita dello spazioplano militare segreto Boeing X-37B.

Boeing X-37B: lo spazioplano è stato ripreso durante la sua missione in orbita

Di entrambi gli spazioplani si hanno poche informazioni. Nel caso di quello statunitense ci sono fotografie ufficiali che ne mostrano le fattezze, nel caso di quello cinese si sono fatte alcune deduzioni basate sulla struttura dei fairing. Le missioni di entrambi i modelli sono segrete ma l'approccio statunitense questa volta è stato molto diverso rispetto al passato.

Infatti, anziché scegliere un'orbita bassa terrestre (LEO), grazie all'utilizzo di un Falcon Heavy di SpaceX è stato possibile raggiungere un'orbita ben più elevata. Attualmente per il Boeing X-37B sono stati rilevati parametri orbitali per la missione USSF-52 (OTV-7, Orbital Test Vehicle 7) di 323 x 38838 km con un'inclinazione di 59,1°. Si tratta di un'orbita altamente ellittica (HEO).

Come scritto sopra, buona parte della sua missione è segreta, mentre sappiamo che a bordo ci sono semi scelti dalla NASA per essere sottoposti alle condizioni di temperatura ed radiazioni tipiche dell'ambiente spaziale. Questa però è solo una parte delle operazioni che dovrà compiere.

L'astronomo amatoriale Tomi Simola è riuscito a fotografare lo spazioplano militare statunitense mentre era nello Spazio (anche se ovviamente la risoluzione delle immagini non permette di evidenziarne elementi essenziali). Secondo l'astronomo Jonathan McDowell potrebbe trattarsi del test di un sensore infrarossi per il sistema di allerta antimissile statunitense. Si tratta comunque di speculazioni e la Space Force difficilmente rilascerà ulteriori informazioni in futuro in merito alla missione OTV-7.