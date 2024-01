Orienspace Gravity-1: il grande razzo cinese a propellente solido lanciato da una nave

Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, la Cina negli ultimi anni è riuscita ad ampliare il proprio programma spaziale inanellando una serie di successi molto interessanti dal punto di vista scientifico e dello sviluppo tecnologico. Attualmente può essere considerata, a livello globale, la seconda forza dietro agli Stati Uniti. Ricordiamo le missioni lunari passate come Chang'e-4 e Chang'e-5 e la futura Chang'e-6 (che sarà lanciata quest'anno). C'è poi la missione Tianwen-1 verso Marte che, al primo tentativo, è riuscita a far atterrare un lander e un rover sulla superficie. Infine non si può non citare la stazione spaziale cinese Tiangong. Insieme alle società statali sono apparse anche diverse società private che stanno cercando di sviluppare satelliti e razzi spaziali. Tra queste c'è Orienspace che ha lanciato con successo il razzo spaziale Gravity-1.

Il razzo spaziale Orienspace Gravity-1 è una soluzione pensata per essere semplice ma anche rispondere alla crescente esigenza di accesso allo Spazio (sia per clienti nazionali che esteri). La sua particolarità è di essere un razzo che sfrutta solamente propellente solido (basato su polibutadiene con radicali ossidrilici terminali) ed è il più potente mai realizzato.

Il lancio è avvenuto alle 6:30 di ieri (ora italiana) da una nave modificata Dongfang Hangtiangang. Questo consente di non avere strutture per il lancio da terra e poter scegliere la zona più idonea per l'immissione in orbita. Il carico utile era composto da tre satelliti Yunyao-1 (unità 18, 19 e 20) che sono stati immessi correttamente in orbita come previsto a una quota di circa 500 km con inclinazione di 50°.

Bisogna considerare che la società è stata fondata solamente nel 2020 e dopo circa quattro anni è riuscita a lanciare con successo il suo primo razzo spaziale Orienspace Gravity-1. Come scritto, l'utilizzo di propellente solido piuttosto che liquido o liquido criogenico ha sicuramente facilitato il compito ma non era per nulla scontato. Le prestazioni parlano di circa 6,5 tonnellate in LEO, 3,7 tonnellate in SSO a 700 km di quota (utilizzando però un terzo stadio a ossigeno/RP-1).

La struttura di Orienspace Gravity-1 prevede quattro booster (più un booster centrale che viene utilizzato come secondo stadio) e tre stadi complessivi. Le dimensioni stimate sono di 29,4 metri ed è largo circa 9,2 metri con una massa al decollo di 405 tonnellate. Il propellente solido, pur essendo non modulabile riesce a garantire una spinta elevata che, nel caso di questo vettore, arriva fino a circa 5884 kN. Ovviamente non si tratta di un razzo riutilizzabile e ci dovranno essere dei miglioramenti alla nave di supporto in quanto ha subito alcuni danni (minori) nella zona del deflettore di fiamma. Questo è però un segnale chiaro di come la Cina e l'industria cinese sia sempre più focalizzata sullo Spazio e non sarà da sottovalutare per il prossimo futuro (avendo recuperato molto terreno in pochissimo tempo).