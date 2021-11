Oggi Roscosmos e NASA parleranno di detriti spaziali che minacciano la ISS dopo il test russo

Nella giornata di ieri abbiamo scritto del problema che ha afflitto (e sta continuando ad affliggere) la ISS. Per quanto non sia ancora stato confermato da fonti ufficiali russe, nella mattinata del 15 Novembre sarebbe stato condotto un test con un missile antisatellite da parte della Russia. Il bersaglio era un satellite russo dismesso dagli anni '80 che si sarebbe frammentato in migliaia di frammenti.

La situazione è stata considerata pericolosa dai controlli missione che hanno fatto entrare gli astronauti e i cosmonauti nelle navicelle (Crew Dragon e Soyuz) in caso la situazione fosse peggiorata. Allo stato attuale non si segnalano danni effettivi. La situazione è comunque tenuta sotto stretto controllo sia da terra che dallo Spazio. A essere potenzialmente coinvolta non sarebbe solo la Stazione Spaziale Internazionale ma anche la stazione spaziale cinese (CSS) Tiangong.

Per questioni di sicurezza, all'equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è stato ordinato di chiudere i portelli dei moduli radiali, potenzialmente più esposti. Questo significa aver isolato i moduli Columbus (di ESA), Kibo (di JAXA), Leonardo (ESA/ASI), Bigelow (Bigelow Aerospace/NASA) e il Quest Joint Airlock. Rimangono invece aperti i portelli interni tra il settore statunitense e quello russo. In base alle necessità rilevate dai centri controllo di terra agli astronauti/cosmonauti potrebbe essere indicato di entrare nelle rispettive navicelle come ulteriore procedura di sicurezza

La ISS e il problema dei detriti spaziali creati dal test russo

La situazione è in rapido aggiornamento e quindi le novità potrebbero cambiare gli eventi in rapida successione. Nella giornata di oggi era già programmata da tempo una riunione tra una delegazione NASA e una di Roscosmos a Mosca. Durante questa riunione ora si parlerà anche dei detriti spaziali che stanno minacciando la ISS, secondo quanto riportato da fonti non ufficiali.

Simulazione di danno generato da un detrito di plastica di 14 grammi contro una lastra di alluminio a 24 mila km/h (fonte)

I nuovi report che stanno monitorando la situazione hanno mostrato inizialmente fino a 30 oggetti di grandi dimensioni. Queste sarebbero le rimanenze del satellite russo Kosmos-1408 con massa di 2 tonnellate. Successivamente sono stati rilevati fino a 1500 oggetti di medie dimensioni e detriti più piccoli difficilmente rilevabili (ma comunque pericolosi). Nelle scorse ore l'area coperta dai detriti era pari a ben 40 km.

Come scritto sopra, attualmente la Russia non ha parlato apertamente di questo test e quindi non c'è una conferma ufficiale. La presenza di un NOTAM (avviso ai piloti di aerei) nella zona di lancio e l'orbita del satellite Kosmos-1408 coincidente con quest'ultima sono una prova quasi certa del test.

Gli USA vogliono chiarezza dalla Russia e risponderanno alla minaccia

Ad alzare ulteriormente i toni sono stati gli USA attraverso alti dirigenti. In particolare Ned Price del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato "nella mattinata di oggi, la Federazione Russa ha condotto incautamente un test satellitare distruttivo di un missile ad ascesa diretta e anti-satellite contro uno dei suoi stessi satelliti. Il test ha finora generato oltre 1500 pezzi di detriti orbitali tracciabili e centinaia di migliaia di pezzi di detriti orbitali più piccoli che ora minacciano gli interessi di tutte le nazioni". Price ha anche aggiunto che "gli Stati Uniti lavoreranno con i nostri alleati e partner per rispondere all'atto irresponsabile della Russia".

Anche l'U.S. Space Command ha sottolineato la pericolosità dell'azione della Russia nei confronti delle attività umane nello Spazio, compresa la ISS. "La Russia ha dimostrato un deliberato disprezzo per la sicurezza, la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità a lungo termine del dominio spaziale per tutte le nazioni" ha dichiarato il generale dell'esercito James Dickinson.

Danno generato da un piccolo detrito al radiatore dell'Orbiter Atlantis durante la STS-115 nel 2006 (fonte)

Sempre stando all'U.S. Space Command i detriti potrebbero rimanere in orbita per anni (o decine di anni). La situazione viene monitorata costantemente e i dati saranno accessibili da parte di tutte le nazioni per permettere di effettuare manovre per evitare l'impatto. Evitare una potenziale sindrome di Kessler è a vantaggio di tutti, alleati o meno.

Anche Bill Nelson (amministratore della NASA) ha rilasciato una dichiarazione in merito al test antisatellite condotto dai russi. Nelson ha dichiarato "oggi [ndr. il 15 Novembre], a causa dei detriti generati dal distruttivo test anti-satellite russo (ASAT), gli astronauti e i cosmonauti della ISS hanno intrapreso procedure di emergenza per sicurezza. Come il segretario Blinken, sono indignato per questa azione irresponsabile e destabilizzante. Con la sua lunga e leggendaria storia di voli spaziali umani, è impensabile che la Russia metta in pericolo non solo gli astronauti partner americani e internazionali sulla ISS, ma anche i propri cosmonauti. Le loro azioni sono spericolate e pericolose, minacciando anche la stazione spaziale cinese e i taikonauti a bordo".

Come ricordato dall'astronomo Jonathan McDowell la Russia non è comunque l'unica nazione ad aver effettuato test del genere negli ultimi anni. Nel 2007 ci fu un test simile da parte della Cina, nel 2008 da parte degli Stati Uniti e nel 2019 da parte dell'India. Con la crescente presenza di costellazioni di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO), questo genere di test sarà sempre più pericoloso.