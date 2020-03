NASA Voyager 2: la sonda spaziale torna a funzionare correttamente

A Gennaio 2020, un problema legato a un assorbimento anomalo di energia aveva bloccato le operazioni della sonda spaziale NASA Voyager 2. Lanciata nel lontano 1977 e ormai molto lontana dalla Terra, questo esempio di ingegneria umana è tornata a funzionare correttamente.

Il problema era sorto quando la sonda spaziale non era riuscita a ruotare correttamente per calibrare lo strumento dedicato alla rilevazione dei campi magnetici. A quel punto c'è stato un assorbimento anomalo di energia che ha mandato in protezione NASA Voyager 2.

NASA Voyager 2: tutto torna alla normalità

Ricordiamo che per via dell'esaurimento del combustibile nucleare, NASA Voyager 2 funziona attualmente con gli ultimi cinque strumenti a disposizione e ogni assorbimento di energia rischia di compromettere la missione. A complicare la situazione c'è anche la distanza (circa 17 miliardi di chilometri). Ogni comando arriva alla sonda dopo 17 ore e occorre un tempo analogo per capire se l'effetto era quello voluto.

L'agenzia spaziale ha pubblicato l'aggiornamento sullo stato di NASA Voyager 2 il 3 Marzo 2020 dopo che la problematica era emersa il 25 Gennaio 2020. "Voyager 2 è tornata alle normali operazioni in seguito all'anomalia del 25 Gennaio 2020. I cinque strumenti scientifici operativi, che sono stati disattivati dalla routine di protezione dai guasti del veicolo spaziale, sono tornati e restituiscono i normali dati scientifici".

In questi giorni, e per 11 mesi, una delle antenne principali del Deep Space Network (DSP) dovrà ricevere una manutenzione straordinaria. Si tratta dell'antenna di Canberra (Australia) che è uno dei metodi principali per connettersi a NASA Voyager 2 per inviare comandi.

C'è da considerare che l'antenna di 70 metri funziona da 48 anni ma alcune sue componenti stanno ormai raggiungendo il limite diventando inaffidabili. Ora che la sonda è tornata a funzionare correttamente, è stato possibile dare il via ai lavori. L'antenna australiana è l'unica dell'emisfero meridionale a poter comunicare correttamente con la "vecchia" sonda in banda S. Gli scienziati potranno comunque continuare a ricevere informazioni dalla sonda ma non potranno inviarli.

Inoltre la manutenzione permetterà di comunicare correttamente anche con le future missioni, come NASA Mars 2020 oltre che le future missioni lunari e quelle verso Marte. Jeff Berner (ingegnere capo al DSN) ha dichiarato che "il lavoro sull'antenna di 70 metri è come portare una vecchia automobile dal meccanico: non c'è mai un buon momento per farlo, ma renderà l'automobile molto più affidabile se lo si fa".