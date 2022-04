NASA SLS: il Wet Dress Rehearsal è stato posticipato a dopo il lancio della missione Ax-1

Fino a domenica 3 aprile sembrava che il test del grande razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) procedesse spedito verso il completamento ma l'imprevisto era sempre possibile. Così è accaduto e tra i vari problemi, quello a una volta della Launch Mobile Platform ha bloccato ancora una volta il percorso della missione lunare Artemis I. Inizialmente sembrava che le operazioni potessero riprendere a breve distanza di tempo, possibilità poi scemata con il passare delle ore.

La possibilità di incidenti e la vicinanza con il lancio della missione spaziale privata Ax-1 di Axiom Space verso la ISS hanno fatto propendere per una sospensione delle operazioni. Questo permetterà un lancio in sicurezza (che avverrà domani, salvo imprevisti). Dopo che gli astronauti saranno partiti ci sarà un nuovo tentativo per portare a termine finalmente il primo Wet Dress Rehearsal di un razzo Space Launch System che sarà poi utile per le future missioni (Artemis II e Artemis III) verso la Luna.

NASA SLS e il Wet Dress Rehearsal posticipato di alcuni giorni

Alle 23:00 del 4 aprile (ora italiana) il direttore del lancio ha deciso di sospendere le operazioni del Wet Dress Rehearsal. Il problema riguardava una valvola per la gestione della pressione e per l'approssimarsi del fine turno delle squadre impegnate. Le ispezioni dopo la rilevazione del problema hanno riscontrato che la valvola di sfiato che impediva di procedere al carico dell'idrogeno nello stadio principale di NASA SLS era configurata fisicamente in posizione chiusa. Questo ha impedito che la valvola potesse venir comandata a distanza in posizione aperta. Ora la valvola è stata correttamente configurata.

Nonostante l'imprevisto e il rinvio sono diversi gli obiettivi che la NASA ha raggiunto durante il Wet Dress Rehearsal (WDR). In particolare la configurazione del Launch Pad 39B e della Mobile Launcher Platform. Gestione del personale in sicurezza e il suo allontanamento durante le procedure di carico del propellente. Inoltre c'è stata la corretta accensione della capsula Orion, dei sistemi di NASA SLS e dei due booster.

C'è stato poi il controllo e la verifica del conto alla rovescia della capsula Orion e gestione da parte dei controllori di volo. Verifica del sistema di guida, navigazione e controllo attraverso il software integrato. Verifica di tutti i sistemi di sicurezza, drenaggio di ossigeno liquido e idrogeno liquido, spegnimento del razzo, della capsula e dei sistemi di terra.

Charlie Blackwell-Thompson (direttore alla NASA) ha dichiarato "una parte significativa dei nostri obiettivi è stata completata". Durante la conferenza stampa e nei post su blog e social non è stata specificata una data per quanto riprenderanno i test. Come scritto, questa sicuramente dopo il lancio della missione Ax-1. Anche Mike Sarafin (responsabile delle missioni Artemis) ha dichiarato "non abbiamo riscontrato difetti o problemi di progettazione". L'agenzia li ha classificato più come problemi tecnici o fastidi. Il lancio di NASA SLS rimane ancora previsto per il periodo di giugno 2022, anche se una data precisa non è stata indicata.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !