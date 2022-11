NASA Psyche: i problemi di questa missione hanno afflitto anche VERITAS

NASA Psyche è una missione in partenza sul finire del prossimo anno che permetterà di studiare un asteroide metallico dalla quale ha preso il nome (Psyche). Non si tratta di una missione particolarmente fortunata, anche prima del lancio considerando che inizialmente ne era prevista la partenza per ottobre 2022 mentre, a causa di un problema software, è stata rinviata di un anno.

Per capire come affrontare e risolvere il problema e per fare in modo che questo inconveniente non capiti più in futuro è stata richiesta una revisione indipendente del progetto. la situazione era così grave che negli scorsi mesi c'è stato il serio rischio che la missione venisse cancellata con i fondi che sarebbero potuti essere indirizzati verso altre operazioni (del resto la NASA è sempre "a corto" di soldi). Ora la commissione della revisione indipendente ha terminato il suo lavoro e sembra che, nonostante i problemi trovati, la missione potrà essere lanciata.

NASA Psyche e le informazioni sulla revisione indipendente

Nel documento ufficiale stilato dalla commissione per la revisione indipendente si possono leggere diverse motivazioni che hanno portato al ritardo del lancio. Per esempio la commissione ritiene che il team del progetto abbia effettivamente lavorato con dedizione al successo di NASA Psyche. Uno dei problemi sembrerebbe risiedere invece più in generale nella gestione del JPL (che aveva in carico parte dello sviluppo). Certo, sempre nel rapporto si legge che i problemi "sono stati esacerbati da eventi esterni come la pandemia di COVID-19" (ma questo non significa non ci fossero).

In generale c'è stato un ritardo nello sviluppo e nei test per la sonda ma anche altri problemi software (oltre a quelli evidenziati), pianificazione e preparazione non sufficienti per garantire il successo della missione. Il JPL sarebbe stato sottoposto a un carico di lavoro complessivamente superiore a quanto gestibile dalle proprie risorse.

Questa situazione avrebbe anche conseguenze su altre missioni, come VERITAS (diretta verso Venere) e non solo su NASA Psyche. Come annunciato da Lori Glaze (a capo delle missioni interplanetarie della NASA), VERITAS non sarà lanciata prima del 2031 (da uno a tre anni di ritardo rispetto a quanto previsto). Altre missioni che potrebbero essere afflitte saranno Mars Sample Return (recentemente aggiornata) e Europa Clipper.

La commissione ha evidenziato anche che il JPL fatica ad attrarre ingegneri qualificati considerando gli stipendi migliori che questi riescono a "strappare" nelle società private. A pagina 47 si può infatti leggere che "c'è una tempesta perfetta, con pressioni concorrenziali esterne e pressioni interne sulla domanda che incidono sulla disponibilità di queste risorse critiche. Queste pressioni limitano anche le opportunità di tutoraggio e formazione necessarie per il personale meno esperto e le assunzioni recenti". Inoltre i dipendenti del JPL avrebbero inviato comunicazioni su queste problematiche ai propri superiori che però non hanno poi trovato riscontro con i fatti.

Il software Guidance, Navigation, and Control (GNC) è stato consegnato per i test a inizio 2022 con un ritardo di otto mesi rispetto a quanto previsto. A questo si è aggiunta anche la collaborazione con Maxar che ha mostrato ulteriori problemi in quanto la società è specializzata in missioni LEO e non nello Spazio profondo dovendo così avere una migliore interazione con il JPL.

Come scritto sopra, la pandemia ha avuto il suo effetto. Per esempio ha ridotto le possibilità per i team di lavorare fianco a fianco gestendo invece le operazioni a distanza (rendendo però meno proficuo quanto stavano facendo). La NASA ha già affermato che prenderà in considerazione quanto scritto nel rapporto mentre Glaze ha aggiunto che serviranno più fondi per riuscire a portare a termine la missione.

