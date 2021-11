NASA Perseverance: raccolto il terzo campione su Marte e fotografato un tramonto

Recentemente abbiamo scritto di come NASA Ingenuity stia progredendo nella sua missione continuando a volare su Marte. Oltre al piccolo drone c'è però anche il più grande e costoso rover NASA Perseverance che sta pian piano tornando in direzione del luogo dell'atterraggio per poi proseguire verso il delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero.

La missione sta proseguendo come previsto senza particolari problemi o segnalazioni. Inoltre sia drone che rover hanno superato indenni il periodo di scarse comunicazioni legate alla congiunzione solare. Ora che le attività sono riprese come da programma, è arrivato anche il terzo campionamento di una roccia marziana.

NASA Perseverance ha raccolto il terzo campione su Marte

La raccolta del terzo campione di roccia su Marte da parte di NASA Perseverance è avvenuta qualche giorno fa (il 15 Novembre). Le informazioni rilasciate attualmente dal JPL non sono molte e l'account ufficiale del rover su Twitter ha scritto "un altro piccolo pezzo di Marte da portare con me. Il mio ultimo campione proviene da una roccia ricca di olivina minerale verdastra, e ci sono diverse idee tra il mio team scientifico su come ci sia arrivato".

Gli scienziati stanno quindi cercando di caratterizzare questo minerale che può essere di origine magmatica. Attualmente si stanno conducendo le analisi sulla roccia con gli strumenti come SuperCam, PIXL e WATSON, come già accaduto in passato.

La buona notizia è che rispetto al primo tentativo, ora il team del rover ha più esperienza nella raccolta dei campioni. Ricordiamo che il primo tentativo, per via della tipologia di roccia scelta, non andò a buon fine. Consci di questo dettaglio, il JPL ha ottimizzato le procedure portando così a raccogliere due campioni (tre con l'ultimo).

Lo scopo ancora una volta sarà quello di conservare il campione "nella pancia" di NASA Perseverance per poi depositarlo in un luogo riconoscibile dove un altro rover lo andrà a recuperare per la missione Sample Return (in collaborazione con l'ESA). I campioni saranno poi riportati sulla Terra intorno al 2033.

Il tramonto marziano catturato dal rover

Ma non ci sono solo campioni. Il rover marziano ha catturato anche una nuova immagine di un tramonto sul Pianeta Rosso. Non si tratta del primo tramonto di Marte che vediamo ma è il primo catturato con la fotocamera Mastcam-Z di NASA Perseverance.

Secondo quanto riportato dalla NASA, la fotografia è stata scattata il 9 Novembre (257° sol). A differenza di altri tramonti marziani, in questo caso la tipica colorazione azzurra/blu fa posto a colori meno vividi. La motivazione dovrebbe essere legata alla presenza di meno polvere nell'atmosfera che modifica il modo nel quale la luce si diffonde (per il fenomeno chiamato Scattering di Rayleigh).