NASA Perseverance ha ripreso NASA Ingenuity durante il volo a 20 metri di quota

Recentemente abbiamo scritto della raccolta del 22° campione da parte del rover NASA Perseverance che sta risalendo il delta del fiume che riempiva un tempo il cratere Jezero. In particolare ora il rover si troverebbe su quella che un tempo era una spiaggia dove potrebbero trovarsi tracce di vita passata (e per questo è così interessante per gli scienziati). Mentre il rover raccoglieva il campione e si muoveva sul suolo accidentato di Marte ha anche avuto la possibilità di riprendere il 59° volo di NASA Ingenuity grazie alle fotocamere Mastcam-Z.

Quel volo è stato particolarmente importante perché, pur non spostandosi orizzontalmente, è stata raggiunta la quota massima pari a 20 metri. Solitamente il drone marziano si sposta a quote comprese tra i 10 metri e i 12 metri ma gli ingegneri hanno voluto provare a superare i limiti (anche in termini di velocità massima raggiunta, durante il 60° volo). Durante il 61° volo, che potrebbe essere stato compiuto nella giornata di ieri, anche il record dei 20 metri potrebbe essere stato superato, toccando i 24 metri. Il doppio di quanto solitamente raggiunto.

NASA Perseverance ha ripreso ancora NASA Ingenuity

Come sappiamo il drone è il primo dispositivo di questo tipo ed è a tutti gli effetti un prototipo per dimostrare che è possibile volare nell'atmosfera marziana (molto meno densa di quella terrestre). Per questo ingegneri e scienziati lavorano insieme per capirne i limiti e pensare alla futura generazione che sarà più grande, con prestazioni superiori e dotata di strumenti scientifici.

Insieme delle immagini sovrapposte (fonte)

Proprio perché si tratta della prima volta che un drone vola su un altro pianeta gli ingegneri vogliono raccogliere il maggior numero di dati e informazioni, comprese quelle visuali grazie a NASA Perseverance. Il rover ha impiegato le fotocamere Mastcam-Z per riprendere NASA Ingenuity mentre raggiungeva i 20 metri di quota massima.

Grazie al download delle immagini RAW disponibili sull'apposito sito gli utenti hanno potuto realizzare un filmato non ufficiale prima ancora che il JPL diffonda la sua versione. Insieme a NASA Ingenuity sono stati anche ripresi due diavoli di sabbia (o dust devil) che si notano maggiormente nella versione con maggiore contrasto. Non si tratta di un fenomeno raro e i rover marziani li hanno ripresi più volte nel corso degli anni. Si tratta comunque di un evento interessante per i ricercatori che permette di conoscere meglio l'atmosfera marziana.

La gif che mette in risalto i diavoli di sabbia che passano sullo sfondo (fonte)

Come scritto in apertura, il 61° volo si sarebbe dovuto tenere il 29 settembre, secondo quanto riportato dal JPL. Attualmente il flight log non è ancora stato aggiornato e non sappiamo se tutto si è svolto come previsto. Le informazioni iniziali davano una quota massima a 24 metri (nuovo record) con una durata di 129,69" senza spostamento orizzontale e senza cambiare il campo volo (che rimane il Tau). Se sarà confermato il volo 61, questo sarà il quinto volo nel mese di settembre 2023. Era da febbraio 2023 che non venivano eseguiti così tanti voli per singolo mese. Un buon segnale per la salute del drone marziano.