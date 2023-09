NASA Ingenuity compie il 60° volo e raggiunge una nuova velocità massima

Come avevamo scritto in precedenza, settembre 2023 avrebbe segnato la possibilità per il drone NASA Ingenuity di completare quattro voli in un mese. Era da aprile 2023 che questa possibilità non si era presentata e le problematiche riscontrate tra giugno e agosto non sono state di aiuto. Fortunatamente l'elicottero ha potuto realizzare il 60° volo su Marte battendo un nuovo record.

Ricordiamo che il Mars Helicopter è un prototipo pensato per provare a capire se un drone con eliche potesse volare nella tenue atmosfera marziana. Ingegneri e scienziati non erano sicuri del successo delle operazioni iniziate ad aprile 2021 (quando ci fu il primo volo), invece ora sappiamo che l'elicottero gode di buona salute e che potrà continuare ancora per altri voli. Inizialmente erano stati preventivati solamente cinque voli, ma le stime erano evidentemente sottodimensionate rispetto alle capacità del dispositivo.

NASA Ingenuity ha completato il 60° volo, mai così veloce

Secondo quanto riportato il 60° volo è avvenuto il 25 settembre quando il 59° volo era invece avvenuto il 16 settembre. Rispetto al precedente il drone si è spostato orizzontalmente e gli ingegneri sono riusciti a battere il precedente record di velocità. Secondo quanto riportato dal flight log, NASA Ingenuity ha raggiunto gli 8 m/s i 28,8 km/h mentre in precedenza il record era stato di 6,5 m/s (pari a 23,4 km/h) ottenuto durante il 49° volo.

Sempre stando alle informazioni ufficiali lo spostamento orizzontale è stato di 340 metri a una quota di 16 metri. La durata è stata pari a 132,8" passando dal campo volo Sigma al campo volo Tau. I dati corrispondono a quanto dichiarato in precedenza dal JPL. Attualmente sono disponibili solamente le immagini della Navcam in bianco e nero e bassa risoluzione mentre in futuro potrebbero essere scaricate anche quelle della fotocamera RTE (Return To Earth).

Attualmente NASA Ingenuity e NASA Perseverance sono separati da circa 800 metri, con il drone che si trova più avanti nel percorso di risalita del delta del fiume che un tempo riempiva il cratere Jezero. Il rover ha invece rallentato i suoi spostamenti avendo raccolto un nuovo campione per la missione Mars Sample Return. Entrambi i dispositivi si trovano in una zona che, qualche miliardo di anni fa, era la riva bagnata dall'acqua e quindi potenzialmente interessante per trovare resti di vita microbica.