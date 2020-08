NASA Ingenuity: test per le batterie del drone elicottero marziano

Manca ancora qualche mese prima che la missione Mars 2020 che comprende il rover NASA Perseverance e il drone elicottero NASA Ingenuity possano toccare il suolo marziano. Il loro arrivo è previsto infatti per Febbraio 2021. Ma l'agenzia spaziale statunitense vuole essere sicura che tutto vada per il meglio.

Per questo motivo è stato condotto un test di alimentazione per NASA Ingenuity (che, ricordiamo, significa ingegnosità) che è ancorato nella "pancia" di Perseverance mentre viaggiano in direzione di Marte.

Nessun problema dopo il lancio per NASA Ingenuity

Secondo quanto riportato dall'agenzia statunitense, le sei batterie agli ioni di litio sono state accese e ricaricate attraverso l'alimentazione che viene fornita dal rover principale. Il test è stato eseguito senza problemi, permettendo ai tecnici di valutare il sistema di alimentazione di NASA Ingenuity.

Ora il test verrà ripetuto ogni due settimane per garantire la piena funzionalità operativa e mantenere lo stato di carica accettabile nel tragitto e successivamente nel momento in cui i due dispositivi si troveranno su Marte. I dati riportati parlano di 8 ore per necessarie per la ricarica (fino al 35%).

Il drone elicottero, una volta sul pianeta rosso, si ricaricherà attraverso un pannello solare posto sopra la zona delle pale. Ricordiamo che NASA Ingenuity è una prima prova sperimentale per capire se il volo su un altro pianeta è fattibile. Non bisognerà aspettarsi grandi prestazioni in senso assoluto, ma se riuscirà anche solo a fare qualche volo di prova sarà già un successo.