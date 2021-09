NASA Ingenuity sospende i voli su Marte a dopo la congiunzione solare

L'ultima volta che abbiamo scritto di NASA Ingenuity era in merito al cambio di densità dell'atmosfera marziana. La differenza tra quando il drone è arrivato su Marte e le attuali condizioni ha reso necessarie alcune modifiche alla velocità di rotazione dei rotori per compensare la differenza. Del resto gli ingegneri non pensavano di poter arrivare così lontano e per così tanto tempo.

Prima di rendere operative le modifiche però è stato necessario effettuare dei test per assicurarsi che il passaggio da 2537 rpm a 2700 rpm non compromettesse la funzionalità dell'elicottero marziano. Per questo è stato eseguito nei giorni scorsi un test a 2800 rpm senza che il drone si spostasse dalla posizione attuale.

Un problema per NASA Ingenuity e la congiunzione solare

Come spiegato da Jaakko Karras (ingegnere del JPL) "l'aumento della velocità del rotore è un cambiamento significativo rispetto al modo in cui abbiamo volato finora, quindi volevamo procedere con cautela". Del resto si tratta sempre di un prototipo e di test mai provati prima. Se qualcosa dovesse andare male non ci sarebbe nessuno in grado di sistemare le cose "in loco".

Il test di rotazione a 2800 rpm è stato completato con successo quando in Italia erano le 8:29 di mattina del 16 Settembre (Sol 204 per il rover NASA Perseverance). Altro punto che gli ingegneri volevano verificare è la possibilità che ruotando più velocemente le pale mandassero in risonanza la struttura causando danni potenzialmente seri. I dati hanno mostrato che questo problema non era presente.

Verificato questo punto, per NASA Ingenuity era il momento del volo con velocità del rotore a 2700 rpm. Considerando la nuova modalità si era deciso di non far spostare il drone così da ridurre la complessità delle operazioni. Il volo era programmato per il 18 Settembre arrivando fino a una quota di 5 metri.

Un problema ai servomotori di NASA Ingenuity

Questo test però non è riuscito. La motivazione, ha spiegato Karras, è legata a un problema registrato a due servomotori durante i controlli pre-volo. Non essendo in condizioni di volare in sicurezza, il test è stato sospeso automaticamente.

I servomotori di NASA Ingenuity (sono sei in totale) servono a regolare il passo delle quattro pale mentre ruotano intorno all'albero motore. A essere coinvolti sono due servomotori delle eliche superiori che hanno oscillato con un'ampiezza di circa 1° superiore rispetto a quanto atteso. Nonostante siano componenti piccole, sono importanti per un volo stabile ed è per questo che viene eseguito un test nella fase di pre-volo.

Per determinare l'entità del problema sono stati eseguiti dei test il 21 Settembre e il 23 Settembre. In questi test non sono state riscontrate anomalie e quindi gli ingegneri non sono riusciti ad avere nuovi dati sui quali lavorare.

Le motivazioni potrebbero essere l'usura dei componenti oppure il test a velocità di rotazione superiore a quanto preventivato inizialmente abbia lasciato il rotore superiore in una posizione anomala inducendo delle oscillazioni non previste.

I test ora dovranno essere sospesi per via della congiunzione solare che bloccherà (o renderà più difficili) le comunicazioni da e verso Marte, come nel caso di NASA Perseverance. Sia il drone che il rover comunicheranno tra loro con una frequenza di una volta a settimana (circa) così da assicurarsi che l'elicottero sia pronto a riprendere le attività finito questo periodo.