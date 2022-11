NASA Artemis: gli aggiornamenti dalla navicella Orion e le foto della Terra

Nella mattinata del 16 novembre è iniziata la missione Artemis I con il primo lancio del grande razzo spaziale NASA SLS e della navicella Orion. Questa è la prima missione del programma NASA Artemis che si prefigge non solo di riportare l'essere umano sulla superficie lunare dopo le missioni Apollo ma anche di realizzare una nuova serie di missioni che permetteranno all'umanità di avere un avamposto lunare sia in orbita (Lunar Gateway) che sul suolo della Luna.

Gli scopi sono molteplici e comprendono la ricerca scientifica ma anche la possibilità di trovare nuovi sbocchi commerciali per le risorse che si trovano sul nostro satellite naturale. Nei prossimi decenni poi si guarderà molto più lontano, in direzione di Marte, che è la finalità ultima di Artemis: permettere al primo essere umano di mettere piede sul Pianeta Rosso (ma bisognerà attendere ancora diversi decenni per vedere questo risultato compiuto). In questi giorni la capsula Orion si sta dirigendo in direzione della Luna e l'agenzia spaziale statunitense ha anche mostrato nuove immagini catturate dalle telecamere installate a bordo.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022

NASA Artemis: la Terra vista dalla navicella Orion, verso la Luna

L'agenzia spaziale ha messo a disposizione di tutti gli utenti una pagina ufficiale dove poter vedere il progresso della missione in tempo reale con alcuni dati utili. Nel momento in cui scriviamo, dopo circa 2 giorni e 6 ore dal lancio, la navicella Orion si trova a circa 296.400 km dalla Terra e rimangono circa 215.892 km dalla Luna viaggiando a 2760 km/h.

Click sull'immagine per ingrandire

La capsula, pensata per le missioni NASA Artemis, permette un maggior comfort all'equipaggio quando sarà presente nel corso di Artemis II. Ricordiamo infatti che per validare tutto l'hardware di questo programma si è deciso di compiere un test senza equipaggio mentre a partire dalla seconda missione saranno presenti quattro astronauti a bordo (dei quali, uno sarà canadese). Ora invece all'interno di Orion troviamo diversi esperimenti scientifici e anche sensori per la rilevazione di diversi parametri (come il livello di radiazioni).

Dopo il lancio sono state anche diffuse alcune immagini riprese proprio da Orion e dalle sue molteplici telecamere di bordo. Secondo quanto riportato dalla NASA, su NASA SLS erano presenti 8 telecamere, quattro nella sezione dei motori che hanno puntato verso Orion, due telecamere sull'intertank dalla parte superiore dei booster e due telecamere sull'Orion Stage Adapter. Sulla navicella Orion ne sono presenti complessivamente 16. Queste riprendono diverse zone come quella dei pannelli solari e quando la capsula era ancora collegata al razzo, ha anche ripreso la separazione.

Sui pannelli solari sono inserite telecamere commerciali (riducendo così i costi) modificate per resistere all'ambiente spaziale. Grazie alla struttura orientabile dei pannelli solari, sarà possibile avere diverse riprese da angolazioni differenti. Tre telecamere riprendono dalla prospettiva degli astronauti delle missioni NASA Artemis. Ci sono poi due telecamere per riprendere l'apertura dei paracadute durante il rientro.

While #Artemis I is uncrewed, a manikin named "Commander Moonikin Campos" is among the test devices flying aboard @NASA_Orion. The name honors NASA engineer Arturo Campos, who helped bring the Apollo 13 crew safely home to Earth. https://t.co/B5x3fSQQ74 pic.twitter.com/2gs2eC7pWi — NASA (@NASA) November 16, 2022

La risoluzione è variabile in base al compito che dovranno svolgere. Questo significa che si passa da 720p, fino a 1080p e 4K. Sappiamo già da qualche tempo che uno degli obiettivi della NASA sarà quello di ripetere un'altra volta l'iconica immagine "Earthrise" catturata a dicembre 1968 durante la missione Apollo 8. Inoltre le fotocamere ad alta risoluzione potranno essere impiegate per riprendere la superficie della Luna in alta definizione (si arriverà fino a 129 km di distanza).

Time lapse footage from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is scheduled to make its closest approach to the vicinity of the Moon on Nov. 21.🌙 pic.twitter.com/6ki89b8lHk — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 17, 2022

La prima missione NASA Artemis avrà una durata complessiva di 25,5 giorni, con il rientro al largo delle coste della California a dicembre. Questo tempo verrà impiegato per provare a fondo i sistemi prima di impiegare Orion per una missione con equipaggio. Per esempio verrà impiegata un'orbita retrograda oltre la Luna che si allontanerà più di quanto fatto dagli astronauti nelle missioni Apollo.

Al via le super offerte della Black Friday Week Amazon! Ci sono sconti reali che superano il 50%, trovate la nostra selezione del meglio qui!

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !