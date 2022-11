Come seguire la missione Artemis I in tempo reale sul sito della NASA

Artemis Real-time Orbit Website (AROW) permette di seguire il tragitto della capsula Orion facente parte della missione Artemis I. Dopo la partenza di questa mattina, il sito web permette di seguire il viaggio di Orion in tempo reale: servono solo una connessione a internet e un browser web.

Gli utenti possono verificare tramite AROW dove si trova Orion in relazione alla Terra e alla Luna e seguire il percorso della capsula durante l'intera missione. Secondo i piani, Orion viaggerà fino a 40.000 miglia oltre la Luna nel primo test di volo integrato con il razzo Space Launch System (SLS). Fra i dati che vengono forniti, la distanza dalla Terra in qualsiasi momento, quella dalla Luna, e la durata della missione.

Si tratta di un'applicazione tridimensionale realizzata tramite il motore Unity e con la quale l'utente può interagire in tempo reale. AROW visualizza i dati raccolti dai sensori installati su Orion e inviati al Mission Control Center presso il Johnson Space Center della NASA a Houston durante il volo. Il sito web ha cominciato a fornire dati a partire da un minuto dopo il decollo e dalla separazione dal razzo SLS, avvenuta dopo due ore, ha fornito informazioni costanti su Orion.

Gli utenti possono visualizzare le principali pietre miliari della missione e le caratteristiche della Luna, comprese le informazioni sui siti di atterraggio del programma Apollo. Saranno inoltre disponibili per il download i dati sulla traiettoria del volo e i vettori sui quali Orion si sta muovendo, ovvero dati che descrivono esattamente dove si trova Orion nello spazio e come si muove. Questi dati possono essere utilizzati da appassionati ed esperti per creare le proprie app di tracciamento.

AROW è stato creato specificamente per le missioni del programma Artemis, ma la sua tecnologia in futuro potrà essere applicata ad altre missioni. Con Artemis la NASA punta a tornare sulla Luna e a portare per la prima volta sul satellite una donna e una persona di colore, aprendo la strada a una presenza lunare a lungo termine e fungendo da trampolino di lancio per l'invio di astronauti su Marte. Altri dettagli si trovano sul sito della NASA.