Modulo russo Nauka: i test hanno successo, si punta alla Stazione Spaziale Internazionale

Negli scorsi giorni abbiamo scritto del lancio del modulo russo Nauka, avvenuto il pomeriggio del 21 Luglio dopo anni di attesa. Il suo obiettivo è raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale nei prossimi giorni per ampliare lo spazio utile per i cosmonauti, fornire nuove strumentazioni e un laboratorio per i test in microgravità.

Subito dopo il lancio, avvenuto grazie a un razzo Proton-M, ci sarebbero stati però diversi problemi stando alle indiscrezioni. Inizialmente antenne per il docking e i motori principali del modulo (DKS) non avrebbero funzionato come previsto. Roscosmos e Dmitry Rogozin (direttore generale dell'agenzia spaziale) non avrebbero però fatto dichiarazioni in merito.

Modulo Nauka, in rotta verso la Stazione Spaziale Internazionale

Quando sembrava che i problemi riguardassero i motori (segnalato come il problema più grave tra quelli riscontrati), il modulo Nauka sarebbe riuscito a eseguire una correzione orbitale. Il dubbio era relativo però all'utilizzo dei motori di manovra DPS/DTS e non a quelli principali DKS. Considerando la massa del modulo, non avere a disposizione i motori principali sarebbe stato un serio problema per la missione.

Mentre Roscosmos decideva di posticipare l'undocking del modulo Pirs, collegato alla Stazione Spaziale Internazionale e alla navicella cargo Progress-M16, gli ingegneri stavano ancora risolvendo alcuni dei problemi segnalati in precedenza. Il distacco del modulo Pirs era previsto inizialmente per Venerdì, poi posticipato a Sabato e successivamente a Domenica (e ora programmato per Lunedì).

Sia nella giornata di Venerdì che di ieri, il modulo russo Nauka ha poi corretto per due volte la propria orbita e velocità utilizzando i motori principali (DKS). Questo sembrerebbe aver rassicurato i tecnici e gli appassionati sul buon successo della missione.

Circa due ore fa Dmitry Rogozin ha anche aggiunto che il test del sistema di attracco automatico alla Stazione Spaziale Internazionale ha avuto esito positivo. Ora non rimane che aspettare la nuova accensione dei motori del 27 Luglio per capire se tutto andrà come previsto.