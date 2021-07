Il modulo russo Nauka ha modificato correttamente la sua orbita

Abbiamo scritto nella giornata di ieri del lancio del modulo russo Nauka, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale, dal cosmodromo di Baikonur avvenuto il 21 Luglio. Alcune indiscrezioni avevano parlato di possibili problemi minori a due antenne e a dei sensori infrarossi utili per l'attracco.

Successivamente sono si sono poi aggiunte alcune problematiche ai motori principali del modulo stesso. Questo avrebbe potuto causare il mancato raggiungimento della ISS nel corso dei prossimi giorni. Sembra però che, almeno per ora, tutto sia nominale come segnalato dall'agenzia spaziale russa nelle scorse ore.

Il modulo russo Nauka e i problemi ai motori principali

Tutte le indicazioni su possibili anomalie ai motori sono frutto di indiscrezioni che potrebbero essere anche errate. Né Roscosmos né Dmitry Rogozin (direttore generale dell'agenzia) hanno mai fatto riferimento a questa possibilità e quindi ufficialmente la missione è in corso senza problemi.

Come scritto in precedenza, lo spostamento dell'undocking del modulo Pirs a Sabato 24, potrebbe essere un indizio che effettivamente qualcosa non è andato come previsto. Nella serata di ieri (ora italiana), gli ingegneri russi hanno però completato una serie di procedure che hanno modificato l'orbita del modulo Nauka, facendo ben sperare per il proseguo della missione.

Secondo quanto riportato ufficialmente, la correzione orbitale è avvenuta alle 17:07 (ora italiana) con i motori che si sono accesi per 17,23" dando così una spinta di 1 m/s. Poco più di due ore dopo (alle 19:19), i motori sono stati riaccesi per 250,04" con una spinta ulteriore di 14,59 m/s. L'apogeo è passato quindi a 364,86 km, il perigeo a 230,43 km con un periodo orbitale di 90,17 minuti. La telemetria ha confermato La prossima correzione orbitale è prevista per oggi.

Ricordiamo che il modulo Nauka è un Multipurpose Laboratory Module (MLM) che ha iniziato la sua vita nell'ormai lontano 1995 come possibile sostituto dell'attuale modulo Zvezda che è collegato alla ISS e che è il modulo principale del settore russo. Ci sono voluti quasi dieci anni perché la Russia decidesse di cambiargli destinazione d'uso per farlo diventare un modulo effettivamente operativo e in grado di ampliare il volume utile della Stazione Spaziale Internazionale. Al suo interno sarà possibile svolgere esperimenti scientifici, ci sarà spazio per una cuccetta di un cosmonauta e ci saranno dei depuratori per l'acqua e l'aria.