Mad Mike Hughes muore su razzo autocostruito. La sua missione? Dimostrare che la Terra è piatta

"Mad Mike" Hughes è stato un personaggio controverso che è riuscito a far parlare di sé (lo avevamo fatto anche noi) per le sue idee in controtendenza con le dimostrazioni scientifiche più acclarate. In altre parole era uno dei più fervidi sostenitori del "terrapiattismo", e ha perso la vita nella sua missione di dimostrare la concretezza della sua teoria. Hughes è deceduto lo scorso sabato in un tentativo di volo attraverso un razzo autocostruito alimentato a vapore.



Un precedente tentativo di volo di Mad Mike Hughes

Impegnato in passato come stuntman, lo scorso sabato Hughes stava cercando di lanciarsi a oltre 1500 metri di altezza dalla superficie terrestre nei pressi di Barstow, nello stato della California, all'interno di un razzo che aveva costruito insieme a Waldo Stakes. A confermare il decesso è stato The Science Channel, che stava filmando il tentativo di lancio per trasmetterlo all'interno della futura serie di documentari "Homemade Astronauts".

Mad Mike Hughes era un temerario dei razzi homemade

In una nota l'organizzazione ha scritto: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia in questo momento difficile. E' sempre stato il suo sogno eseguire questo lancio, e noi eravamo lì per raccontare il suo viaggio". In precedenza la notizia era stata diffusa per mezzo dell'ufficio dello Sceriffo della Contea di San Bernardino, il quale non aveva tuttavia identificato la vittima, ma ha confermato il tutto The Science Channel.

Non era la prima volta che Hughes cercava di raggiungere il cielo per dimostrare le sue affermazioni sulla Terra piatta. Nel 2018 aveva raggiunto quota 572 metri, soffrendo però di schiacciamento vertebrale. Nonostante ciò i piani dello stuntman rimanevano inalterati: raggiungere quote più elevate, anche solo per il gusto di farlo. Il successivo volo, pianificato nel 2019, è stato compromesso per via di un problema tecnico.

Hughes è stato in passato un fervente terrapiattista, comunque più di recente aveva ammesso che i suoi voli non avevano il solo scopo di dimostrare che la Terra è piatta. Mad Mike si è autodefinito un "temerario" alla ricerca dell'evoluzione dei razzi autocostruiti, cercando di raggiungere come obiettivo ultimo la linea di Kármán, una soglia d'altezza immaginaria posta a circa 100km che segna, come convenzione, il confine tra atmosfera terrestre e spazio esterno.