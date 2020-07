La prima immagine di un sistema planetario che orbita intorno a una stella come il Sole

Grazie al lavoro dell'ESO e in particolare del VLT (Very Large Telescope), abbiamo ora la prima immagine di in sistema planetario in formazione attorno a una stella simile a Sole! Si tratta di un'occasione unica per studiare similitudini e differenze rispetto al Sistema Solare e poterne capire anche l'origine e l'evoluzione.

Alla scoperta di un sistema planetario per conoscere meglio il nostro

Il sistema planetario è conosciuto con il nome di TYC 8998-760-1 e si trova a circa 300 anni luce di distanza. A differenza di altre scoperte in passato, in questo caso i pianeti sono stati osservati direttamente e non indirettamente. Ancora più interessante è che solo due sistemi multi-planetari sono stati osservati direttamente in passato, ma la stella era comunque diversa dal Sole.

I due esopianeti sono quelli indicati dalle frecce. In alto a sinistra c'è la stella "simile al Sole" mentre gli altri punti che si vedono nell'immagine sono stelle sullo sfondo

Di TYC 8998-760-1 sappiamo che ha almeno due giganti gassosi (chiamati TYC 8998-760-1b e TYC 8998-760-1c) che orbitano intorno a una stella. Come spiegato dai ricercatori, i due esopianeti orbitano a 160 UA e 320 UA (Giove, per esempio, è mediamente a 5,2 UA). Oltre a essere più lontani dalla stella, i due esopianeti sono anche più grandi: quello più interno è 14 volte la massa gioviana mentre quello più esterno 6 volte.

Alexander Bohn (PhD alla Leiden University) ha stimato, insieme ai suoi colleghi, che il sistema planetario TYC 8998-760-1 ha solamente 17 milioni di anni, molto più giovane del Sistema Solare (che ha un'età di circa 4,5 miliardi di anni). Una sorta di "macchina del tempo" per vedere com'era il nostro sistema in origine.

Attualmente è stato pubblicato uno studio su questo sistema, ma in futuro, anche grazie a nuovi strumenti come l'ELT (Extremely Large Telescope) ci potranno essere molte novità. Per esempio si indagherà se i pianeti si sono spostati dalla loro orbita originaria oppure se si sono formati in quella posizione.