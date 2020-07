SpaceX Falcon 9: il video del recupero al volo dei fairing dell'ultimo lancio

La società di Elon Musk ci ha abituato a diversi successi (su una strada con alcuni intoppi). Ma se veder atterrare il primo stadio è ormai -quasi- una routine, vedere recuperare i fairing è qualcosa di nuovo e quasi divertente da osservare!

I fairing sono le coperture superiori che proteggono il carico e che si trovano in cima al razzo. Su SpaceX Falcon 9 sono due e il loro recupero è importante in termini di ottimizzazione dei costi considerando che il loro valore è di circa 6 milioni di dollari a pezzo.

Il contatto con l'acqua salata potrebbe danneggiarli, così Musk ha pensato bene di realizzare due navi (chiamate GO Ms. Tree e GO Ms. Chief) con enormi reti per "catturarli al volo" durante la loro caduta, frenata da un paracadute direzionabile!

Videos of yesterday’s catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL — SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020

Il recupero è avvenuto dopo il lancio del razzo SpaceX Falcon 9 che ha messo in orbita un satellite militare sud-coreano. In precedenza era stato recuperato solo uno dei due fairing e mai tutti e due insieme per singola missione. Sempre durante lo stesso lancio è stato anche recuperato il primo stadio (per la 57esima volta), già utilizzato in precedenza per lanciare SpaceX Crew Dragon per la missione Demo-2.

Un altro successo per Musk e SpaceX che ancora una volta mostrano le possibilità di abbattimento dei costi per missioni spaziali accrescendo ulteriormente l'interesse di agenzie spaziali e società private verso questo genere di imprenditoria. Il culmine di questo pensiero sarà raggiunto con Starship che sarà completamente riutilizzabile oltre a essere un nuovo concetto di "nave spaziale".