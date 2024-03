L'IA di Google può prevedere le inondazioni con 7 giorni di anticipo

Dopo aver parlato dei vantaggi dell'uso dell'IA in campo medico in India, Google ha annunciato una ulteriore conquista nel campo della previsione delle inondazioni fluviali. Sfruttando il potere dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, l'azienda è riuscita a sviluppare modelli in grado di prevedere con precisione le inondazioni imminenti, in alcuni casi con un anticipo di ben sette giorni.

Questo risultato non sembra essere una delle classiche iperboli da comunicato stampa, visto che è stato validato anche da Nature all'interno di un documento ricco di dati. Nelle conclusioni la rivista scrive:

"Sebbene la modellizzazione idrologica sia un'area di studio relativamente matura, le aree del mondo più vulnerabili ai rischi di alluvione spesso non dispongono di previsioni affidabili e di sistemi di allerta precoce. Utilizzando l'intelligenza artificiale e i set di dati aperti, siamo in grado di migliorare significativamente la precisione prevista, il richiamo e il lead time delle previsioni a breve termine (0-7 giorni) di eventi fluviali estremi. Siamo stati in grado di utilizzare le previsioni basate sull'intelligenza artificiale per migliorare la capacità delle previsioni in Africa e di renderle simili a quelle attualmente disponibili in Europa".

Google: IA usata per la previsione delle inondazioni in oltre 80 paesi

Le inondazioni, notoriamente imprevedibili quanto devastanti, rappresentano una delle principali sfide per la sicurezza e la preparazione alle calamità naturali in tutto il mondo. Google ha sfruttato una vasta serie di dati rilevanti, tra cui eventi storici, letture dei livelli dei fiumi, informazioni altimetriche e topografiche, per addestrare sofisticati modelli di apprendimento automatico che sono stati utilizzati per generare mappe localizzate e simulare centinaia di migliaia di scenari in diverse località, consentendo di prevedere con precisione le inondazioni imminenti.

Secondo i risultati ottenuti, l'approccio di Google ha permesso di costruire "modelli altamente accurati per luoghi molto particolari", superando le limitazioni tradizionali dovute alla mancanza di misuratori di portata per molti fiumi. Sebbene alcune previsioni siano state fornite con un anticipo di sette giorni, la media si è attestata intorno ai cinque giorni, un risultato comunque straordinario rispetto alle capacità di previsione attuali. Google ha sottolineato di aver esteso "l'affidabilità delle previsioni a brevissimo termine attualmente disponibili da zero a cinque giorni", migliorando significativamente le previsioni anche in regioni difficili come alcune parti dell'Africa e dell'Asia.

Grazie a questa tecnologia, Google ha potuto fornire previsioni accurate delle inondazioni in 80 paesi, anche in Europa, con una popolazione totale di 460 milioni di abitanti. Queste informazioni sono state rese disponibili attraverso Google Search, Google Maps, notifiche Android e attraverso la piattaforma proprietaria Flood Hub.

Google ha inoltre sottolineato di voler continuare a esplorare "il potenziale dell'apprendimento automatico per creare migliori modelli di previsione delle inondazioni", con l'obiettivo finale di creare una "piattaforma globale end-to-end di previsione delle inondazioni".