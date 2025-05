L'ESA risponde alla proposta di riduzione del budget della NASA da parte dell'amministrazione Trump

Attraverso il suo direttore generale Josef Aschbacher, l'ESA ha fatto una prima dichiarazione in merito alla proposta di riduzione del budget della NASA per l'anno 2026 da parte dell'amministrazione Trump che cancellerebbe molti progetti comuni.

Come abbiamo avuto modo di scrivere alcuni giorni fa, l'amministrazione Trump, attraverso l'Office of Management and Budget (OMB), ha proposto una riduzione significativa del budget della NASA in particolare in ambito scientifico ma non solo. Se approvato, questo comporterebbe la fine o la modifica sostanziale di progetti in collaborazione con altre agenzie, come l'ESA.

In particolare la navicella Orion potrebbe non essere più impiegata dopo la missione Artemis III, sarebbero cancellati anche il Lunar Gateway e la missione Mars Sample Return. Tutti progetti nei quali era presente una collaborazione NASA-ESA. L'agenzia statunitense non svilupperebbe più neanche le parti mancanti per portare a termine la missione del rover marziano Rosalind Franklin.

Non poteva quindi mancare una prima reazione dell'ESA, attraverso le parole del direttore generale Josef Aschbacher. L'alto dirigente ha sottolineato l'importanza della cooperazione nelle attività spaziali e, anche se non è ancora stata approvata la richiesta per il bilancio fiscale 2026 della NASA, ci sono diverse considerazioni da fare.

La NASA ha già informato l'ESA per quanto riguarda la richiesta di bilancio e sono già stati avviati incontri tra le due agenzie per iniziare a stabilire dei "piani di massima" così da capire come procedere una volta che sarà presa la decisione definitiva (che potrebbe comunque rivedere parte delle richieste).

L'agenzia europea ha dichiarato che la cooperazione con la NASA è ancora aperta ma starebbe comunque valutandone l'impatto e che questo sarà discusso con gli stati membri durante il Consiglio dell'ESA di giugno 2025.

Nel comunicato si legge che "l'esplorazione spaziale è un'impresa in cui la collettività può raggiungere traguardi molto più ambiziosi di quelli individuali. Pertanto, l'ESA vanta solide partnership con agenzie spaziali di tutto il mondo e si impegna a essere non solo un partner affidabile, ma anche un partner forte e desiderabile".

Chiaramente, allo stato attuale non è possibile capire quali saranno le mosse possibili da parte dell'ESA perché molto dipenderà da ciò che la NASA otterrà dopo l'intervento del Congresso statunitense. Rimangono comunque probabili alcuni punti come la cancellazione di NASA SLS e l'utilizzo di Orion (che sfrutta il modulo di servizio europeo) così come la missione Mars Sample Return. Potrebbero esserci invece speranze per i moduli del Lunar Gateway, che potrebbero essere reimpiegati con altre funzioni.