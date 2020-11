L'era dell'idrogeno si avvicina: Snam investe 7,4 miliardi e crede nelle fuel cell per il trasporto

L'amministratore delegato di Snam Marco Alverà ha presentato il piano industriale 2020-2024, con investimenti in crescita rispetto al quadriennio precedente: circa 7,4 miliardi di euro rispetto ai 6,5 del piano 2019-2023. Un piano industriale che vede l'idrogeno al centro del processo di decarbonizzazione e di transizione energetica.

Alverà è stato chiaro: il prezzo dell'idrogeno, grazie agli avanzamenti tecnologici e agli investimenti fatti, è in calo e presto sarà competitivo in diversi settori con i carburanti basati sul petrolio. Snam vuole farsi trovare pronta e può beneficiare degli investimenti fatti in passato, con il 70% della propria rete di infrastrutture già 'Hydrogen Ready' e quindi pronte per il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno. Il piano industriale vede importanti investimenti proprio sul tema dell'infrastruttura e buona parte riguardano le sostituzioni per l'ammodernamento della rete, anche in ottica "hydrogen ready", per quasi 1.200 km.

L'idrogeno è un tassello fondamentale per la decarbonizzazione dei trasporti e Snam, in arco di piano, con il progetto Snam4Mobility prevede di lanciare le prime cinque stazioni di rifornimento di idrogeno. Snam4Mobility al momento è molto concentrato sull'utilizzo di gas naturale (CNG e LNG) e biometano e prevede a fine piano la realizzazione di 150 nuove stazioni di rifornimento: questa infrastruttura sarà poi la base una transizione più veloce verso una diffusione capillare dell'idrogeno.

D'altra parte Alverà è stato chiaro nelle sue dichiarazioni: gli investimenti fatti e i passi in avanti sul fronte tecnologico porteranno nel giro di pochi anni il costo dell'idrogeno a 2 euro al chilo (contro gli attuali 5-6 €/kg) rendendo questo carburante competitivo rispetto al petrolio. In particolare sono i trasporti pesanti i primi che potranno beneficiare della transizione, come ha dimostrato anche l'accordo tra Iveco e Nikola, per l'elettrificazione delle motrici del marchio italiano utilizzando la tecnologia a fuel cell della startup statunitense.

Non solo camion: diverse linee ferroviarie in Italia non sono elettrificate e utilizzano motrici diesel, ma nei prossimi anni ci saranno interessanti novità anche in questo settore. In arco di piano sarà avviata la conversione delle prime tratte ferroviarie da diesel a idrogeno in partnership con FS Italiane e Alstom. Avevamo parlato dell'intesa quinquennale per lo sviluppo di tratte ferroviarie con treni alimentati a celle a combustibile nel giugno scorso.