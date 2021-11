L'equipaggio della missione Shenzhou-13 ha compiuto la prima passeggiata spaziale

L'equipaggio della missione Shenzhou-13, arrivata sulla stazione spaziale cinese (CSS) intorno al 18 Ottobre, ha già eseguito la sua prima "passeggiata spaziale" (o attività extraveicolare o EVA). L'attività era programmata e, secondo quanto riportato dalla CMSA, l'agenzia che si occupa delle missioni con equipaggio umano in Cina. Tutto si è svolto regolarmente raggiungendo gli obiettivi che erano stati fissati.

L'EVA è iniziata alle 11:51 del 7 Novembre (ora italiana) ed è durata circa 6,5 ​​ore con i due astronauti cinesi che sono rientrati all'interno della stazione spaziale cinese alle 18:16 (sempre orario italiano). A uscire da modulo principale Tianhe della stazione spaziale Tiangong sono stati Zhai Zhigang e Wang Yaping. Quest'ultima è stata la prima donna astronauta proveniente dalla Cina a eseguire un'attività extraveicolare. Gli ultimi dati della stazione spaziale cinese riportano un'altitudine media di 394,8 km (apogeo di 398,4 km e perigeo di 391,3 km) con un'inclinazione di 41,6° e una velocità relativa di 7,68 km/s.

La prima passeggiata spaziale per la missione Shenzhou-13

Come sappiamo, la missione Shenzhou-13 avrà una durata doppia rispetto alla precedente Shenzhou-12. Questo significa che gli astronauti cinesi dovranno trascorrere non tre mesi, ma ben sei mesi nello Spazio. Lo scopo è quello di continuare la costruzione della stazione spaziale cinese ma anche acquisire sempre più conoscenze su come il corpo umano reagisce alla vita in microgravità in vista di missioni più lunghe (come quelle verso la Luna o Marte).

Come scritto sopra, a uscire dal modulo sono stati Zhai Zhigang e Wang Yaping mentre Ye Guangfu supervisionava dall'interno le operazioni dei due colleghi. Si tratta della terza EVA per la CSS con le altre due che sono state svolte da Shenzhou-12 (a Luglio e Agosto). Le principali operazioni hanno riguardato il braccio robotico che sarà uno strumento fondamentale sia per la CSS che per le future missioni.

Si tratta di una soluzione più flessibile rispetto a Canadarm2 presente sulla ISS. La motivazione è legata alla sua struttura che gli permette di "spostarsi" lungo le pareti della CSS grazie ad alcuni supporti che sono stati installati dagli astronauti. Ed è proprio a questo che è servita la prima EVA dell'equipaggio di Shenzhou-13. Zhai Zhigang e Wang Yaping hanno anche verificato che le tute spaziali di nuova generazione sono adatte all'utilizzo con il braccio robotico e a lavorare in sicurezza per un lungo periodo.

L'estensione massima del braccio robotico è pari a 14,5 metri e si presenta con due sezioni alle quali estremità sono presenti dei supporti che consentono sia la presa meccanica che il trasferimento di segnali elettrici per la sua gestione. Questo consente di monitorare diverse zone della CSS senza essere vincolati a un'unica base. Gli astronauti cinesi hanno anche mostrato, nel corso degli scorsi giorni, una serie di video della vita all'interno della CSS svolgendo operazioni comuni come lavarsi i denti, farsi la barba o lavarsi per coinvolgere il pubblico cinese.