Gli astronauti della missione Shenzhou-13 sono all'interno della stazione spaziale cinese (CSS)

Negli scorsi giorni abbiamo scritto del lancio della missione Shenzhou-13 che ha portato con successo in orbita tre astronauti cinesi. La loro missione avrà una durata di ben sei mesi mentre la precedente era di "soli" tre mesi. L'equipaggio è stato svelato ufficialmente solo poche ore prima del lancio con una conferenza stampa al Centro Spaziale di Jiuquan.

L'equipaggio è composto da Zhai Zhigang, Ye Guangfu e Wang Yaping. Quest'ultima è la prima donna a entrare nella nuova stazione spaziale cinese (CSS). Non si tratta però di un membro inesperto considerando che in passato ha già partecipato a un'altra missione spaziale. Come per Shenzhou-12, anche in questo caso due membri hanno almeno un'esperienza all'attivo mentre uno è senza esperienza (pur avendo completato con successo l'addestramento).

Gli astronauti di Shenzhou-13 a bordo della stazione spaziale cinese

Il lancio del razzo Lunga Marcia-2F Y13, che ha portato l'equipaggio in orbita, è avvenuto alle 18.23 ora italiana del 15 Ottobre dal Centro Spaziale di Jiuquan. Secondo le informazioni fornite dalla Cina, dopo circa 582 secondi dalla partenza la capsula Shenzhou-13 si è separata dal razzo ed è entrata nell'orbita preimpostata. Non sono stati segnalati problemi di sorta e l'avvicinamento alla stazione spaziale cinese Tiangong è avvenuto correttamente.

Immagine del razzo Lunga Marcia-2F Y13 durante il lancio della missione Shenzhou-13 (fonte)

Dopo essere entrata in orbita la capsula ha iniziato le procedure per il rendez-vous automatizzato e l'attracco nella zona inferiore (nadir) del modulo principale Tianhe. L'attracco è avvenuto quando erano le 00:56 del 16 Ottobre 2021 in Italia. Per concludere le operazioni sono state necessarie circa 6,5 ore.

Per entrare all'interno della stazione spaziale cinese gli astronauti della missione Shenzhou-13 hanno dovuto attendere fino alle 3:58 (ora italiana) per iniziare ufficialmente la loro missione di sei mesi. La prima attività degli astronauti è stata quella entrare anche nel modulo cargo Tianzhou-3 per controllare esperimenti e provviste. La Cina ha anche rilasciato immagini della cena degli astronauti e della mucca di peluche augurale per l'anno del bufalo (2021).

Attualmente la CSS è ancora in fase di costruzione e comprende il grande modulo Tianhe e i due moduli cargo Tianzhou-2 e Tianzhou-3 che erano stati lanciati in precedenza. Gli astronauti della missione Shenzhou-13 dovranno condurre almeno una nuova EVA (attività extra-veicolare), utilizzare il braccio robotico e continuare le attività di assemblaggio iniziate dai colleghi.