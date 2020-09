Internet da 100Mbps e bassa latenza con i satelliti Starlink: tutti i dettagli noti della connessione

Durante il lancio del suo ultimo lotto di satelliti Starlink per la diffusione di internet, SpaceX ha rivelato alcuni dettagli sulle prestazioni della connessione. Stando ai primi test la flotta di satelliti dovrebbe garantire "latenza bassissima e velocità di download superiori a 100Mbps". Le velocità non sono ancora così elevate come quelle dichiarate in origine, ma comunque leggermente più veloci rispetto a quanto mostrato dai primi test degli utenti.

Starlink è l'ambizioso piano di SpaceX che prevede il lancio di circa 12 mila satelliti in orbite basse attorno alla Terra per fornire connessione ad internet a banda larga sul territorio circostante attraverso antenne apposite. Ad oggi SpaceX ha messo in orbita più di 700 satelliti, più dei 400 necessari per ottenere la "capacità operativa iniziale", secondo Musk, e vicini agli 800 che servono per avere "capacità operative significative". La prima fase di test è appena iniziata, con il team Starlink che ha raccolto diverse statistiche sulla latenza e sulla velocità del sistema.

"I primi risultati sono positivi", ha dichiarato un responsabile del team Starlink, Kate Tice, durante l'ultimo lancio. Tice ha affermato che durante i test la velocità in download ha superato i 100MB/s (Megabyte al secondo), ma in realtà i risultati non sono stati così positivi. L'informazione è stata infatti pubblicata sul canale Twitter dell'azienda ma poi cancellata, specificando che il dato esatto era una capacità di download pari a circa 100Mb/s (Megabit al secondo), quindi circa 12,5MB/s.

Sono interessanti anche i dati relativi alla latenza del sistema, vera e propria preoccupazione alla base della connessione satellitare di SpaceX. Tice ha assicurato che le latenze sono "abbastanza basse per giocare ai videogiochi online più veloci", precisando inoltre che "la velocità di download è abbastanza elevata da poter riprodurre più film in HD contemporaneamente e avere ancora banda a disposizione". Valori positivi, ma ancora ben lontani dalla capacità "Gigabit" che prometteva SpaceX nel documento originale condiviso con la Federal Communications Commission.

SpaceX aveva dichiarato che per raggiungere velocità di 1000Mbps avrebbe avuto bisogno di una costellazione funzionante di 4.400 satelliti, e Tice ha confermato che c'è ancora parecchio lavoro da fare: "La nostra rete è ancora un work in progress", le sue parole. "Nel tempo continueremo ad aggiungere funzionalità per sbloccare la piena capacità". I 100Mbps dichiarati dall'azienda sono comunque confortanti in seguito ai primi speed test degli utenti pubblicati online, che mostravano velocità di download comprese tra 11 Mbps e 60 Mbps.

Se da una parte è vero che SpaceX punta a implementare la rete Starlink in aree rurali o difficili da raggiungere dove queste velocità risulterebbero più che valide, dall'altra per l'azienda sarà fondamentale dimostrare capacità medie molto più elevate per far sì che il progetto prenda seriamente piede e per ricevere i fondi di un'asta FCC prevista per il mese di ottobre. La FCC intende offrire fino a 16 miliardi di dollari alle aziende che possono portare servizi a banda larga da almeno 25Mbps in download e 3Mbps in upload a "oltre sei milioni di case e aziende non servite da voce e banda larga".

Nel frattempo, SpaceX sta per aprire il beta testing pubblico della sua connessione Starlink, con partecipazione attraverso l'iscrizione sul sito ufficiale. L'azienda selezionerà i primi candidati preferendo probabilmente i residenti delle comunità rurali americane, con il servizio che intende coprire USA e Canada per tutto il 2020, per poi espandersi nel resto del mondo nel 2021.