Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine di una ''clessidra di fuoco'' di una protostella

Dopo le buone notizie legate alla ripresa completa delle attività per lo strumento MIRI e le immagini della galassia nana di Wolf-Lundmark-Melotte si torna a parlare del telescopio spaziale James Webb con una nuova incredibile immagine che richiama una "clessidra di fuoco" nella forma e che è prodotta da una protostella che si sta evolvendo e nel contempo modifica anche lo spazio circostante creando questa scena suggestiva.

Ancora una volta gli scienziati hanno impiegato lo strumento chiamato NIRCam (Near-Infrared Camera) per il vicino infrarosso. Come già accaduto per le altre immagini catturate in passato dal JWST ricordiamo che, anche in questo caso, si tratta di un'elaborazione dei dati raccolti e quindi ipoteticamente un essere umano che osservasse la medesima scena non vedrebbe esattamente ciò che si può si può vedere in questa notizia. Ecco le informazioni principali.

Il telescopio spaziale James Webb e l'immagine della protostella

La protostella oggetto dell'immagine del JWST è chiamata L1527 e si trova a 460 anni luce dalla Terra. L'età stimata è pari a 100 mila anni (quindi è relativamente giovane) ed è nella classe 0 a causa della sua scarsa emissività le lontano infrarosso. Questo oggetto celeste si trova dove la clessidra si restringe mentre tutto attorno si trova il disco protoplanetario (che è visibile perpendicolarmente) che in futuro potrebbe dare origine a nuovi pianeti.

Click sull'immagine per ingrandire alla massima risoluzione

NIRCam del telescopio spaziale James Webb mette in evidenza l'emissione prodotta da L1527 che illumina a sua volta gas e polveri che si trovano nella sezione di Spazio circostante (e creano la scenografica forma della clessidra). La colorazione blu, visibile soprattutto nella zona inferiore è meno presente mentre dove gli strati sono più spessi la colorazione assume toni arancioni. I filtri impiegati sono stati F200W, F335M, F444W e F470N rispettivamente per blu, verde, rosso e arancione. Complessivamente l'immagine copre circa 0,3 anni luce.

JWST riesce a mettere in evidenza anche l'idrogeno molecolare espulso dalla protostella nelle fasi della sua formazione. Secondo le analisi attualmente la massa di L1527 varia dal 20% al 40% rispetto a quella del Sole. Nel corso di milioni di anni la sua massa crescerà, il nucleo si comprimerà dando poi origine a reazioni di fusione nucleare stabili e diventando una vera e propria stella.

Per comprendere le dimensioni di quanto osservato bisogna pensare che il disco che si trova nella sezione centrale e che nasconde alla vista del telescopio spaziale James Webb la protostella ha le dimensioni del Sistema Solare. Studiare questo genere di sistemi consente di capire come potrebbe essere stata l'evoluzione del Sole e dei pianeti che conosciamo (tra i quali la Terra).

Un SSD SATA da 480GB a meno di 40€? Oggi sì, su Amazon! Resuscita i vecchi PC, aggiunge GB ad alta velocità al desktop, insomma, l'occasione è da non perdere!

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !