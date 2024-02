Il lander giapponese JAXA SLIM è tornato a funzionare sulla Luna

L'allunaggio del lander lunare Intuitive Machines Nova-C Odysseus avvenuto non correttamente, pur essendo classificabile come soft-landing, è stato uno degli eventi degli ultimi giorni. Sulla Luna però c'è un altro lander lunare che è tornato operativo nelle scorse ore: si tratta di JAXA SLIM (Smart Lander for Investigating Moon).

Come scritto in passato, anche il lander nipponico è riuscito ad atterrare sulla superficie lunare ma, a causa di un problema tecnico al propulsore principale, non è riuscito a mantenere l'assetto corretto toccando il suolo della Luna inclinato in avanti. Questo ha comportato un esposizione differente dei pannelli solari rispetto a quanto previsto e quindi una differente strategia e pianificazione dei momenti in cui può essere attivo.

Attualmente le informazioni fornite dalla JAXA sono scarse. Quello che sappiamo è che lo Smart Lander for Investigating Moon ha risposto a un segnale inviato da Terra confermando che il lander lunare è attivo e potrebbe continuare la sua campagna scientifica (e ingegneristica).

L'agenzia spaziale nipponica ha poi aggiunto che la comunicazione è stata interrotta poco dopo in quanto sulla Luna, nella zona del cratere Shioli, è "mezzogiorno" e l'insolazione della superficie di JAXA SLIM ha innalzato le temperature. Si attenderà quindi il momento nel quale il lander si sarà raffreddato permettendo di utilizzare correttamente sia gli strumenti che i sistemi di comunicazione. C'è comunque un cauto ottimismo sul proseguo della missione.

Ricordiamo che JAXA SLIM è un lander lunare pensato per essere un dimostratore tecnologico a basso costo. Il suo scopo principale, oltre a provare la capacità del Giappone di allunare era anche quella di ottenere una precisione nell'atterraggio superiore a quella delle missioni passate. Questo obiettivo è stato raggiunto "mancando" il punto preciso dell'atterraggio di meno di 100 metri. Le sue dimensioni sono pari a 2,4 x 2,7 x 1,7 metri con una massa a vuoto di 190 kg e una all'atterraggio di 210 kg con il lancio che avvenne all'inizio di settembre dello scorso anno.