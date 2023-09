La JAXA ha lanciato l'osservatorio per i raggi X XRISM e il lander lunare SLIM

Negli scorsi giorni abbiamo scritto dei nuovi render dedicate alla missione lunare della Cina che dovrebbe avvenire entro il 2030 e della fine (momentanea) delle operazioni del lander Vikram e del rover Pragyan della missione Chandrayaan-3. La Luna però presto potrebbe essere "visitata" da un nuovo lander realizzato dal Giappone chiamato SLIM, acronimo di Smart Lander for Investigating Moon, partito nella nottata di oggi insieme a un osservatorio per i raggi X (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission o XRISM) grazie a un lancio gestito dalla JAXA.

Questa missione era stata programmata per le scorse settimane con un lancio previsto per il 27 agosto ma rinviato a causa di alti venti in quota. Ora che la missione è effettivamente iniziata e che tutto sembra procedere come previsto, sarà possibile vedere un nuovo lander sulla superficie lunare nei prossimi mesi. Come per altre missioni si è scelta una traiettoria a bassa energia che consente di limitare la complessità e il costo della missione. Questo è quello che sappiamo.

La JAXA ha lanciato un lander lunare e un nuovo osservatorio per i raggi X

Come riportato nel comunicato stampa ufficiale della JAXA (l'agenzia spaziale giapponese) il lancio con a bordo i due dispositivi è avvenuto correttamente. Il razzo impiegato è stato un Mitsubishi Heavy Industries H-IIA (H-IIA F47) accoppiato a due booster SRB-A3 decollato dal Tanegashima Space Center all'1:42 della notte di oggi (ora italiana). L'agenzia ha confermato che i due carichi utili si sono separati correttamente dopo 14 minuti e 9 secondi per XRISM e 47 minuti e 33 secondi dopo per SLIM.

Successivamente la JAXA ha confermato che il segnale dell'osservatorio XRISM è stato acquisito sia dalle stazioni di terra nipponiche che statunitensi (la missione è in collaborazione con la NASA) e che la gestione dei pannelli solari è ottimale. Anche il lander lunare SLIM o Smart Lander for Investigating Moon ha comunicato correttamente con i centri di controllo iniziando così il suo viaggio verso la Luna.

In particolare il lander SLIM sarà importante per via della sua modalità di allunaggio che è differente da quella di altri lander visti in passato (compreso quello indiano). Lo sviluppo di questo dispositivo è stato indirizzato sulla capacità di effettuare un atterraggio molto preciso sulla superficie lunare evitando potenziali zone pericolose con una precisione superiore. Le tecnologie saranno utili anche per le future missioni robotiche e umane che esploreranno il nostro satellite naturale. Il lander ha una dimensione di 2,4 x 1,7 x 2,7 m con una massa a secco di 200 kg e con i propellenti di 700 kg.

L'accuratezza di atterraggio dovrebbe essere di circa 100 metri, pochissimo per questo genere di missioni, considerando che solitamente "si ragiona" in chilometri. Per effettuare un allunaggio di precisione saranno impiegate basate sulla rilevazione del suolo e sul sistema di guida e controllo che dovrebbero consentire di giungere al risultato sperato dalla JAXA.

L'agenzia ha realizzato questa missione per essere leggera e poco costosa riducendo la massa il più possibile. Tra i criteri per decretare il successo della missione è previsto riuscire almeno a realizzare un soft-landing verificando così il sistema di navigazione basato sull'acquisizione di immagini. Un ulteriore criterio sarà quello di riuscire ad atterrare entro 100 metri dal luogo designato.

Il lander SLIM utilizzerà un propulsore principale (OME) per le manovre orbitali e la regolazione della velocità oltre a dodici propulsori di manovra a bassa potenza (22 kN). Per l'atterraggio sarà impiegato un radar, un telemetro laser e una fotocamera di navigazione. L'arrivo in orbita lunare è stato calcolato dalla JAXA in circa 3-4 mesi per poi restare in orbita per circa un mese.