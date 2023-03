Il lancio della capsula Boeing CST-100 Starliner con equipaggio avverrà a luglio

In passato abbiamo scritto diffusamente della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner. Dopo la fine della vita operativa dello Space Shuttle la NASA si è affidata alle capsule Soyuz per portare gli astronauti statunitensi nello Spazio grazie a un accordo con Roscosmos (e a un ingente quantità di denaro). L'agenzia spaziale statunitense voleva però tornare a lanciare "astronauti americani da suolo americano". Per questo è iniziata la progettazione di due nuovi modelli a opera di SpaceX e Boeing.

Come sappiamo Crew Dragon è attualmente pienamente operativa e in grado di essere quasi completamente riutilizzabile (tranne il trunk non pressurizzato che viene distrutto in atmosfera). L'altra società statunitense, con una lunga carriera nel settore spaziale, ha avuto diversi problemi nella realizzazione e nei test della Starliner bruciando grandi capitali e rimanendo comunque indietro alla rivale. Nonostante tutto, considerando che la NASA necessita di opzioni di backup, il progetto non è stato chiuso.

Boeing CST-100 Starliner: lancio con equipaggio per luglio

Il primo test senza equipaggio della Boeing CST-100 Starliner, chiamato OFT-1, non è stato un completo successo. Pur riuscendo a essere lanciata correttamente e a rientrare correttamente, la navicella spaziale non è riuscita a raggiungere la ISS per l'attracco determinando quindi la necessità di una lunga revisione dei dati e novità dal punto di vista ingegneristico prima del secondo test senza equipaggio, OFT-2.

Il 20 maggio dello scorso anno la navicella è stata lanciata correttamente verso la Stazione Spaziale Internazionale riuscendo ad attraccare. Anche in questo caso non tutto è andato come previsto. Infatti il test è stato rinviato più volte a causa di condizioni meteo sfavorevoli che hanno poi fatto emergere un problema relativo al design di alcune valvole. Questo ha ritardato ulteriormente il lancio facendo crescere l'incertezza per il programma.

Il passo successivo era il test con equipaggio, CTF (Crew Flight Test). Questo sarebbe dovuto avvenire nella prima parte del 2023 ma, a causa di nuovi problemi, Boeing CST-100 Starliner con a bordo Barry Wilmore e Suni Williams non partirà prima del 21 luglio 2023. Le motivazioni ufficiali riguardano la conclusione della validazione oltre al susseguirsi di missioni dedicate alla ISS, che hanno la priorità (inoltre la ULA deve poter effettuare il lancio con un razzo Atlas V).

Durante la conferenza stampa dedicata, Steve Stich (Commercial Crew per la NASA) ha dichiarato che in particolare l'attenzione è rivolta al sistema dedicato ai paracadute essenziali nelle fasi di rientro. La società ha condotto diversi test a diverse quote e in diverse condizioni verificando che tutto fosse come previsto.

La NASA vuole comunque effettuare una revisione completa per garantirne il funzionamento. Se tutto andrà come previsto, gli astronauti NASA ed ESA potranno impiegare la Boeing CST-100 Starliner per raggiungere la ISS avendo così un'opzione di backup e non dovendo più richiedere l'intervento di Roscosmos (gli scambi di sedile USA-Russia continueranno comunque). Inoltre questa navicella potrà essere impiegata per le future stazioni spaziali commerciali una volta che la ISS avrà terminato la sua vita operativa nel 2030.