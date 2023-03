La capsula Soyuz MS-22 danneggiata è rientrata correttamente, in corso le analisi

Sul finire dello scorso anno e l'inizio del 2023 ci sono stati due problemi legati alle capsule russe dirette verso la Stazione Spaziale Internazionale. Inizialmente era stata la Soyuz MS-22 (trasporto equipaggio umano) a essere afflitta da una perdita del sistema di condizionamento termico mentre era attraccata alla ISS, successivamente anche la Progress MS-21 ha visto un problema simile (ma non uguale) che ha creato una certa preoccupazione in Roscosmos.

La Progress MS-21 (cargo) è stata fatta rientrare nell'atmosfera terrestre, distruggendosi, come previsto non senza aver eseguito alcune analisi prima. Ovviamente senza poter recuperare la capsula vera e propria e senza analisi a terra le informazioni sono state limitate (e non ancora diffuse). La Soyuz invece è riuscita ad atterrare correttamente nella steppa del Kazakistan negli scorsi giorni permettendo così un'analisi approfondita nelle prossime settimane.

Rientrata la navicella russa Soyuz MS-22 danneggiata in orbita

Il 28 marzo 2023 alle 13:48 (ora italiana) la navicella Soyuz MS-22 è riuscita ad atterrare correttamente riportando sulla Terra 218 kg di materiale scientifico. Considerando il danno si è scelto di far partire una nuova capsula (MS-23) per riportare Frank Rubio, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin sulla Terra alla fine della missione (attualmente si prevede un rientro per il 27 settembre).

La sconvolgimento dei piani era necessario per assicurare la massima sicurezza per l'equipaggio pur modificando anche le future missioni verso la Stazione Spaziale Internazionale. La problematica principale era relativa alla sicurezza in caso di evacuazione della ISS per gravi motivi (eventualità assolutamente rara). Inizialmente era stato previsto che Rubio, Prokopyev e Petelin utilizzassero la Soyuz danneggiata considerando che le opzioni erano, in quel momento, scarse. Successivamente la NASA ha previsto di spostare il sedile di Rubio dalla Soyuz alla Crew Dragon così da consentire all'astronauta USA di rientrare (sempre in caso di bisogno) con la capsula di SpaceX. I due cosmonauti avrebbero invece impiegato ancora la Soyuz MS-22.

Con l'arrivo della nuova MS-23 invece la situazione è stata ristabilita e quindi quest'ultima è effettivamente la capsula scelta per il rientro dei tre membri dell'equipaggio sia in caso di emergenza che nel normale svolgimento della missione.

Secondo quanto riportato, durante il rientro della Soyuz MS-22, all'interno della capsula si sarebbero potute registrare temperature fino a 50°C se fossero stati presenti i tre membri dell'equipaggio con relative tute IVA. Roscosmos ha comunque precisato che le temperature effettive (senza equipaggio) sono state più basse, pur non dichiarando di quanto.

Analisi saranno eseguite nel corso delle future settimane per verificare sia le cause del guasto sia altre condizioni (come appunto le temperature registrate nel rientro). Se effettivamente l'equipaggio avesse impiegato la Soyuz per rientrare, considerando temperature e umidità, il rischio di condizioni di salute critiche (fino anche all'arresto cardiaco) sarebbero stati possibili. Fortunatamente si è scelta la strada della massima tutela e non è accaduto nulla del genere.

Con l'undocking della Soyuz MS-22 è stato dato il via anche alla Expedition 69 durante la quale i sette membri dell'equipaggio continueranno le operazioni a bordo, comprese quelle dedicate alla ricerca scientifica e alla manutenzione della ISS. Grazie alla modifica dei piani e considerando l'effettivo rientro di Frank Rubio il 27 settembre 2023, l'astronauta statunitense trascorrerà 371 giorni consecutivi nello Spazio. Si tratterà di un nuovo record statunitense: il primo statunitense a trascorrere un anno intero nello spazio durante una singola missione.