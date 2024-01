Il 19 gennaio, alle 16:00, inizierà il tentativo di allunaggio del lander giapponese JAXA SLIM

La missione indiana Chandrayaan-3 è stata quella di maggior successo tra quelle lanciate recentemente che avevano come obiettivo raggiungere la superficie della Luna. Anche se non ha resistito oltre un giorno lunare, la missione ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati e quindi si può dichiarare un completo successo. Per la missione russa Luna-25 le cose sono andate diversamente, con il lander che si è schiantato sulla superficie lunare. Anche il lander commerciale statunitense Astrobotic Peregrine non raggiungerà mai il nostro satellite naturale e brucerà nell'atmosfera terrestre probabilmente nella giornata di domani. Ma c'è anche un altro lander che tenterà l'impresa: SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) della JAXA.

Di questo lander avevamo già scritto in passato ma ora siamo finalmente siamo vicini all'allunaggio, che avverrà alle 16:20 del 19 gennaio 2024 (ora italiana). La procedura inizierà 20 minuti prima e ci sarà una diretta streaming su YouTube che inizierà alle ore 15:00 per mostrare le ultime fasi di avvicinamento alla superficie e, si spera, il soft landing. Ricordiamo che atterrare sulla Luna non è un compito semplice e le possibilità di successo non sono elevate in quanto le operazioni da effettuare sono complesse e ci sono molte variabili da considerare.

JAXA SLIM: il lander giapponese si prepara ad atterrare sulla Luna

Negli scorsi giorni il lander lunare ha modificato la propria orbita passando da una più ellittica a maggiore quota a una quasi circolare (a una quota più bassa). Si tratta di uno degli ultimi preparativi prima dell'allunaggio previsto tra due giorni. La JAXA ha riportato che "i motori hanno funzionato come previsto e SLIM sta attualmente volando in un'orbita quasi circolare attorno alla Luna".

Inizialmente l'orbita era pari a circa 600 x 4000 chilometri per poi passare a una di circa 600 x 600 chilometri. L'agenzia ha anche rilasciato alcune nuove immagini della superficie lunare acquisite attraverso la fotocamera di navigazione. Successivamente la sua altitudine sarà ulteriormente ridotta fino a 15 chilometri dalla superficie riducendo la velocità a 1700 m/s.

Lo scopo, come già indicato in passato, è quello di avere un allunaggio da parte di JAXA SLIM il più preciso possibile. Molto più preciso rispetto a quello dei lander lunari del passato. L'obiettivo è arrivare nei pressi del cratere Shioli. Se tutto andrà per il meglio, il Giappone sarà la quinta nazione a toccare (delicatamente) la superficie della Luna dopo USA, Unione Sovietica/Russia, Cina e India.

Interessante sarà anche vedere muoversi sulla superficie del satellite i rover Lunar Excursion Vehicle 1 (LEV-1) e Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Il primo è di tipo "hopper" che non sfrutta ruote per muoversi ma saltelli avvantaggiato anche dalla bassa gravità della Luna. Il secondo invece si muoverà rotolando e quindi sarà più simile alle soluzioni convenzionali. Sia i due rover che il lander stesso avranno degli strumenti a bordo che permetteranno di effettuare ricerche scientifiche in loco e avere nuovi dati sulla superficie della Luna e sulla sua evoluzione.