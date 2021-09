Gli ABBA diventano degli avatar e tornano in una serie di concerti con musica dal vivo

Dopo 40 anni di inattività si torna a parlare degli ABBA, famoso gruppo musicale pop svedese, i quali si sono affidati alla tecnologia moderna per portare la loro musica, e non solo, di nuovo in un concerto dal vivo.

Sul loro canale Youtube hanno già lanciato le due nuove canzoni I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down, incluse nell'album Voyage in uscita il prossimo 5 novembre 2021, ma soprattutto questi due brani faranno parte di una speciale serie di eventi live che si terranno a Londra a partire dal 27 maggio 2022.





La musica infatti sarà eseguita dal vivo da una band di dieci elementi accompagnata da un corpo di ballo, i quattro cantanti scandinavi, Agnetha Faltskog (71 anni), Björn Ulvaeus (76 anni), Benny Andersson (74 anni) e Anni-Frid Lyngstad (75 anni) invece parteciperanno virtualmente agli eventi grazie a dei loro avatar di quando avevano 30 anni.

"Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra la prossima primavera. Strano e meraviglioso. Avevamo immaginato di portare lo spettacolo in tour nel mondo, ma le difficoltà di realizzazione del palco, degli schermi, l’applicazione di tutte le tecnologie, avrebbe reso tutto molto costoso e difficile. Invece essere a Londra è bellissimo, l’atmosfera è quella giusta e la città ospita il pubblico di tutto il mondo che potrà venire a vedere lo show. Offrire alla gente l’immagine storica della band con la musica suonata oggi era il meglio che potevamo fare, e registrare gli avatar prima di essere morti era ancora meglio, siamo stati cinque settimane con addosso mille cavi e sensori e delle curiose tutine fatte apposta. Ci sono delle immagini di tutto questo lavoro, ma le terremo per noi" ha affermato la Band.

La digitalizzazione della band è frutto di svariati mesi di lavoro e un team di 850 persone della Industrial Light and Magic di George Lucas che, grazie a lunghe sessioni di motion capture, hanno potuto registrare tutti i movimenti dei quattro cantanti e riversarli nei loro avatar simpaticamente rinominati ABBAtar.

Il concerto ABBA Voyage sarà un evento stabile e con molte date che si svolgerà in uno spazio dedicato del Queen Elizabeth Olympic Park di Londra con una capienza di 3.000 posti, e proporrà 22 brani, ovvero un greatest hits arricchito dalle due nuove canzoni, il tutto supportato dalla presenza sul palco degli ABBA virtuali ma con musicisti e corpo di ballo reali.