NASA Ingenuity ha completato anche il tredicesimo volo marziano

Nella giornata di ieri il JPL aveva annunciato che questa mattina ci sarebbe stato il tredicesimo volo di NASA Ingenuity su Marte. Il piano prevedeva di sorvolare la zona di Sud Seítah che sembra essere particolarmente interessante dal punto di vista scientifico e che potrà essere ispezionata dal rover Perseverance.

Nella mattinata di oggi il JPL ha confermato che il volo del drone marziano ha avuto successo. Attualmente sono state scaricate solo le informazioni della telemetria e le prime immagini in bianco e nero della Navcam (che sono più semplici da trasferire viste le dimensioni ridotte). Durante questa settimana saranno scaricate anche quelle a colori da 13 MPixel realizzate utilizzando un sensore Sony IMX impiegato anche su smartphone e tablet commerciali.

NASA Ingenuity e il tredicesimo volo su Marte: un nuovo successo

Come scritto sopra, il drone marziano è riuscito ancora una volta a completare un volo sul Pianeta Rosso. Anche se sembra ormai un'operazione di routine, c'è da considerare che questo è "solo" un dimostratore tecnologico e ogni volo è un'operazione rischiosa con grandi possibilità di fallimento. Per questo ogni volo riuscito è un successo molto più grande di quello che si potrebbe pensare.

Attualmente non abbiamo informazioni dettagliate su quanto accaduto durante il tredicesimo volo. Il flight log ufficiale non è ancora stato aggiornato nel momento in cui scriviamo (ma lo sarà nelle prossime ore). C'è poi da considerare che NASA Ingenuity comunica con la Terra attraverso il DSN passando da NASA Perseverance.

Il rover marziano è stato impegnato in diverse operazioni in questi giorni e i dati in upload e download sono stati molti. Questo potrebbe rallentare il download anche delle immagini di Ingenuity, che rimane una missione secondaria rispetto a quella di Perseverance. Secondo quanto riportato dal Mars Relay Network, nelle scorse ore sono stati scaricati 820 MB di dati in più sessioni. All'interno ci sono sia le immagini del rover che quelle del drone.

Ricordiamo che la zona d'interesse è quella di Sud Seítah e in particolare un affioramento roccioso che sarà analizzato approfonditamente da Perseverance nei prossimi giorni. Durante la prossima settimana dovremmo vedere fotografie dettagliate di questa zona anche grazie a una quota massima di 8 metri, inferiore ai 12 metri massimi raggiunti in precedenza. I geologi potranno così iniziare il lavoro di analisi per decidere "il bersaglio" per il rover.